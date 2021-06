Culpar o doutor Gilvan é covardia!

Gilvan de Pinho Tavares é ex-presidente do Cruzeiro (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Cruzeiro vive seu inferno astral na Série B, nos



Acusações de um lado e de outro,jogadores que lá estão não têm culpa. Eles não conseguem produzir mais do que isso. São limitados. Tirando o goleiro Fábio, um gigante azul, Rafael Sóbis e Marcelo Moreno, os demais se esforçam, mas não exijam algo que não podem entregar. vive seuna, nos últimos lugares da tabela , buscando um horizonte. Contratações serão fundamentais se pensar em subir. Com o grupo que tem, não acredito que caia, mas voltar à elite, esqueçam.Acusações de um lado e de outro, torcida pedindo a renúncia do atual presidente empresários engajados em salvar o clube . O que falta mesmo é jogador de qualidade. Não adianta tentar fazer uma limonada com limões ruins. Osque lá estão não têm culpa. Eles não conseguem produzir mais do que isso. São limitados. Tirando o goleiro Fábio, um gigante azul, Rafael Sóbis e Marcelo Moreno, os demais se esforçam, mas não exijam algo que não podem entregar.





10:25 - 08/06/2021 No Cruzeiro não há mais lugar para amadorismo doutor Gilvan de ter ajudado a pôr o Cruzeiro nessa situação. Uma covardia com um homem íntegro, sério e dos mais corretos que já conheci no futebol. Ele deu poderes para montarem times campeões em 2013 e 2014, com o bicampeonato brasileiro, e a conta chegou. Gilvan geria o clube mas deixava o futebol a cargo de outras pessoas. Eu sempre disse que pagar salários de Europa no Brasil é um crime, e que a conta chega. Ela chegou. Garanto que qualquer torcedor do Cruzeiro trocaria os títulos de 2013 e 2014 para permanecer na elite. Vi gente acusando ode ter ajudado a pôr o Cruzeiro nessa situação. Uma covardia com um homem íntegro, sério e dos mais corretos que já conheci no futebol. Ele deu poderes para montarem times campeões em 2013 e 2014, com o bicampeonato brasileiro, e a conta chegou. Gilvan geria o clube mas deixava o futebol a cargo de outras pessoas. Eu sempre disse que pagar salários de Europa no Brasil é um crime, e que a conta chega. Ela chegou. Garanto que qualquer torcedor do Cruzeiro trocaria os títulos de 2013 e 2014 para permanecer na elite.





Os exemplos estão aí. Todos que contrataram jogadores “europeus” pagam caro. O Fluminense paga R$ 1 milhão mensais a Pato. O São Paulo, R$ 1,5 milhão a Daniel Alves, se bem que na verdade, deve uma fortuna ao jogador. O Palmeiras não aguenta pagar os R$ 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões) mensais a Dudu. Lucas Lima ganha outra pequena fortuna, e por aí vai. Irresponsabilidade de dirigentes que querem fazer média com torcedores, sem se preocupar se a conta vai chegar ou não. O futebol brasileiro, numa economia quebrada como a do Brasil, não pode e não deve pagar salários de Europa a nenhum jogador. Nossa realidade é outra.





Mas os clubes de futebol insistem nisso. Vejam as folhas salariais. O Flamengo gasta cerca de R$ 25 milhões mensais. Palmeiras, perto disso, Atlético Mineiro, também, e por aí vai. Vejam o caso do Galo, não fosse o mecenas, que banca praticamente tudo, e não teria dinheiro nem para pagar os salários. Vocês acham justo Vargas ganhar R$ 1 milhão mensais? Hulk receber R$ 1,3 milhão mensais? Gabigol ganha R$ 1,5 milhão, Arrascaeta, perto disso, e por aí vai. O futebol brasileiro segue na contramão da história e a conta sempre chega.





É sabido que o Flamengo arrecada muito, pois montou time forte e tem patrocinadores que bancam boa parte da estrutura. Além disso, quando havia público nos estádios, a cada jogo no Maracanã, havia 60 mil torcedores, o que garantiu R$ 100 milhões em arrecadação no ano de 2019. O Galo com certeza teria o Mineirão lotado a cada jogo, na temporada passada, quando disputou o título nacional até a última rodada.





Porém, nada disso justifica salários fora da realidade econômica do país. Todos os dirigentes sempre pagaram salários irreais e fizeram média com os torcedores. Agora, então, que as redes sociais mandam e desmandam nos clubes... É preciso que a lei do clube-empresa seja aprovada, o mais rapidamente possível, para que os clubes tenham orçamento, e sigam rigorosamente aquilo que está planejado. Dirigentes devem ter responsabilidade fiscal, pois o clube e o dinheiro não são dele. Um CEO será contratado para gerir.





Todos sabemos que os problemas do Cruzeiro passam pela última gestão, que, segundo investigação policial, deixou terra arrasada. O atual presidente pegou o clube à deriva, tentando fazer o melhor. Mas é visível que de futebol ele entende pouco, embora seja um cara correto e que realmente gosta do clube. Se ele não tiver a humildade de levar para junto de si os grandes empresários, cruzeirenses, que realmente amam o clube, não há salvação. Ninguém gere nada sem dinheiro, com dívida monstruosa. E não há desculpas, pois quando ele assumiu, sabia exatamente onde estava entrando.





Aquiles Diniz, empresário, milionário e conselheiro, tem o caminho das pedras. Ele se reunirá com o presidente, na quinta-feira. Porém, não se iludam. Ninguém vai emprestar dinheiro ao Cruzeiro, uma instituição falida, sem dinheiro e credibilidade no mercado. A ideia é criar um fundo, no qual empresários botem seu dinheiro e ajudem a salvar o clube. E a gente sabe que o processo clube-empresa demanda tempo, e não acontecerá da noite para o dia. E até lá, o que será do Cruzeiro????