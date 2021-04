Atlético: por que sempre o mesmo empresário?

Sede do Atlético, no Bairro de Lourdes, em BH (foto: Atético/Divulgação)





Atlético, o presidente Sérgio Coelho e os torcedores estão indignados e abismados com os valores divulgados sobre as comissões a que tem direito o empresário, André Cury. São R$ 40 milhões em dívidas, com quantias absurdas nas transações. A pergunta mais ouvida é sobre o motivo de o Atlético ter feito tantos negócios com o mesmo agente, sendo que há, no mercado, dezenas de empresários conceituados.





O presidente, Sérgio Coelho, que gere o clube com mão de ferro, não vai pagar valores absurdos. Mesmo não tendo sido ele o autor das negociações, já disse que está tentando renegociar as dívidas, analisando caso a caso e parcelando. Estão todos assustados com os valores divulgados. O empresário teria direito a receber até 3 valores em determinados jogadores, conforme tabela abaixo. Vejam quanto ele tem a receber em cada atleta.





- Arana: R$ 1.860.000,00;

- Luan: R$ 672 mil, R$ 240 mil;

- Lucas Pratto: R$ 4.764 mil;

- Marcos Rocha: R$ 800 mil;

- Vina: 871 mil, R$ 570 mil, R$ 1.076 mil, R$ 1.364 mil;

- Vargas: R$ 462 mil;

- Rosinei: R$ 222 mil;

- Maicosuel: R$ 1.371 mil;

- Di Santo: R$ 436 mil;

- Erazo: R$ 7.385 mil, R$ 471 mil;

- Borrero: R$ 1.173 mil,

- José Welison: R$ 1.007 mil, R$ 1.677 mil,

- Terans: R$ 1.614.000,

- Leandrinho: R$ 76 mil, R$ 538 mil,

- Denílson: R$ 1.964 mil,

- Mansur: R$ 2.731 mil;

- Dudamel: R$ 720 mil.





“São números estarrecedores. Deve ter muita coisa errada aí. Muita negociação nebulosa, muita gente mamando nas tetas do Atlético. Isso é uma vergonha. O Vargas, por exemplo, nós sabemos que o próprio Sampaoli ligou diretamente para ele, e não precisava de intermediário, já que o André Cury não é agente dele. Quem fez essa negociação tem que explicar essa comissão absurda. Haverá auditoria rigorosa para apurarmos o que foi feito nos últimos três anos, e, principalmente de março passado até dezembro. Jogadores inexpressivos, contratados a peso de ouro, com comissões absurdas e vergonhosas.” Diz a fonte do conselho, que prefere manter o anonimato.





O próprio presidente, Sérgio Coelho, está sendo auditado desde o primeiro dia como gestor. Uma exigência dele próprio, que mudou toda a equipe de trabalho. A fonte garante que ele está gostando demais do novo diretor executivo, Rodrigo Caetano. Segundo a fonte, é 1 milhão de vezes mais competente e qualificado que o antecessor. “É uma diferença abissal. Da água para o vinho. Perguntem ao presidente. O Caetano é preparado, honestíssimo, trabalha pelo clube e não privilegia empresário nenhum. Com ele, é preto no branco. Não tem esquema. Mas, saibam que tudo será apurado. O conselho do Atlético é comandado por uma das maiores autoridades do nosso Estado, doutor Castellar Guimarães Filho, e ele não vai deixar nada passar batido. Vamos apurar negociação por negociação. Se houve má fé ou desvio de dinheiro, nós vamos pegar”, revela a fonte.





Com uma dívida superior a R$ 1 bilhão , o Atlético adiou o anúncio do balanço para o dia 26. A informação é de que o presidente, Sérgio Coelho, sabia que havia uma dívida grande, mas não do tamanho que está. O empresário André Cury está exigindo o bloqueio do shopping Diamond Mall e a retenção dos direitos econômicos de alguns jogadores, como garantia da dívida. Os advogados atleticanos estão trabalhando para que isso não aconteça.





Os torcedores estão revoltados, cobrando explicações de quem negociou com André Cury, e o por que ele fez tantas transações com o clube. Tudo está sendo observado com lupa, e os conselheiros mais influentes prometem mostrar um balanço completo , item por item da dívida. Dificilmente o balanço será aprovado, segundo a fonte, pois para ela, existe muita coisa errada e nebulosa: “não há a menor dúvida. Vamos apurar cada detalhe e, com certeza, pegar as irregularidades e quem as cometeu. Por enquanto, não estamos acusando ninguém, mas, se comprovarmos desvios, não há dúvida de que os nomes serão publicados”, garante a fonte.