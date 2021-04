Galo confirma supremacia contra Coelho. Cruzeiro reage

Numa partida em que Nacho Fernández foi o grande trunfo alvinegro, Atlético bateu o alviverde por 3 a 1 (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)





O Atlético derrotou o América por 3 a 1 no Mineirão, com grande atuação de Nacho Fernández, e manteve a ponta do Mineiro, chegando aos 18 pontos. Nem mesmo quando o América empatou houve medo por parte dos torcedores atleticanos, já que o time de Cuca era superior e sabia que chegaria à vitória quando bem entendesse. Foi um grande jogo. Com qualidade das duas equipes. Um jogo aberto, em que não houve preocupação em jogar defensivamente. Acredito que o Atlético será candidato aos títulos que vai disputar, mesmo com um time mediano. E não adianta contestar. Guga, Hyoran, Bueno, Mariano, Zaracho, Borrero, Igor Rabello, Gabriel, Nathan, Vargas, Sasha. Se esses jogadores não são medianos, eu não devo entender de futebol.





E se o time é tão mediano, por que eu acredito que possa brigar por taças: porque o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Há o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, São Paulo e Inter. E o Galo brigando com eles, como ocorreu no último Brasileiro. Mas a zaga do Galo é fraquíssima, instável e sem uma referência.





Cuca pôs Hulk e Mariano no banco. Mariano é fraquíssimo. Guga também é fraco. Acho que o Galo deve buscar um lateral-direito. Quanto a Hulk, até agora não achou seu espaço no time. Realmente, não merecia ser titular. Mas, é claro, que um cara que vai ganhar R$ 28 milhões em dois anos não foi contratado para ficar na reserva. Cuca deverá ajustá-lo ao time. Nacho Fernández, sim, esse é um baita jogador. Maior contratação do alvinegro. E olha que quem foi buscá-lo foi o diretor executivo Rodrigo Caetano, um craque no que faz. Aliás, ouvi de um dirigente alvinegro: “Jaeci, a diferença do Rodrigo para o outro diretor que tínhamos é abissal. Um cara muito sério, que conhece futebol como poucos, e que sabe conduzir as coisas com muita seriedade. Não poderíamos ter escolhido alguém melhor”. O Galo venceu, está sobrando no Mineiro, mas o América continua forte e acredito que fará bonito na Série A.





Cruzeiro vence





O Cruzeiro derrotou o Boa por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis, entrou no G-4 e mostrou alguma organização e qualidade. Falta muito ainda, pois no segundo tempo houve queda de rendimento a partir dos 15 minutos. É preciso contratar jogadores de Série A. Buscar alternativas e tornar o time forte, em condições de encarar a Série B, que deverá ser a mais difícil dos últimos tempos, já que Vasco, Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Goiás, Vitória e Guarani também vão querer subir. Já sugeri que o presidente vá nos seus pares e busque atletas de nível A. Somente assim vou acreditar no acesso.





Não há como negar que houve uma melhora do Cruzeiro. Alguns dirão que o Boa era um adversário fraco. O importante é sua equipe jogar bem e fazer aquilo que o técnico pede. Nesse quesito o time azul esteve bem postado, trocou passes, mostrou penetração e velocidade. Há muito a evoluir e, vale lembrar, os adversários na Série B serão bem mais difíceis que o Boa. Como o objetivo é voltar à elite, é preciso contratar mais jogadores de nível A. Não acredito que uma equipe da grandeza do Cruzeiro, com tantos títulos, consiga subir apenas com esse grupo limitado tecnicamente.





Sei que há uma briga política muito grande no clube. Fontes revelam que boa parte do conselho 'pertence' ao ex-presidente que renunciou. Dessa forma, faz de tudo para prejudicar a atual gestão. A mim não importa se o presidente usa gel no cabelo ou se aparece demais nas redes sociais. Se ele fizer um bom trabalho e levar seu clube ao acesso, é o que importa. Porém, não vislumbro essa possibilidade com esse time de médio para baixo.





Sugeri que o presidente se sente com seus pares de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e peça jogadores emprestados, pagando apenas os salários. Esse pode ser um entrave, pois não há dinheiro e um teto salarial foi estabelecido. Entretanto, é preciso arranjar dinheiro, pagar melhor e ter jogadores de Série A. Outro problema é saber se um reserva dos times citados vai querer disputar a Série B. O Cruzeiro deveria ter se planejado na temporada passada, quando percebeu que não subiria mais.