Inter perdeu e ajudou, mas o Galo não fez a sua parte

Esse jogador chileno, Vargas, não está jogando absolutamente nada. (foto: Pedro Souza / Atlético)



Mais uma vez o Galo decepcionou. Empatou com o Fluminense em 0 a 0, no Maracanã, e deixou sua torcida frustrada. Chegou aos 61 pontos, 5 a menos que o Inter, faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão. O time de Sampaoli adora tocar a bola para trás, mas não tem a menor objetividade no ataque. Um meio-campo que nada cria e um ataque inoperante. Se juntar Sasha, Savarino e Vargas, dificilmente você conseguirá formar um grande atacante. Os três, que custaram muito, são inexpressivos.





O Atlético entrava em campo privilegiado pela derrota do Inter para o Sport. Uma vitória o deixaria com 63 pontos, 2 atrás do Flamengo e 3 atrás do Inter. Restava saber se o Galo faria a parte dele. O adversário era o Fluminense, em briga por vaga na Libertadores. Se o tricolor vencesse, chegaria aos 59 pontos, e brigaria diretamente com o Galo por uma vaga entre os 4 primeiros. Sampaoli estava descontrolado, como sempre. Reclamou de um lateral, que segundo ele, seria para seu time. Guga, aquele que só toca a bola para trás, estava em campo. E aquele meio-campo que nada cria também: Allan, Franco e Hyoran.





O Fluminense estava muito recuado, e o Galo ditava o ritmo. Savarino, atuando pela esquerda, fez bom cruzamento, assustando o Flu. Lucca foi lançado e quase marcou, de cabeça. Luiz Henrique arriscou e Everson pegou firme. O Galo é aquele time que toca, toca, toca, mas não tem objetividade.





O Fluminense jogava no contra-ataque. E era perigoso, principalmente nas costas de Guga. Esse Alan Franco é péssimo. Não constrói uma jogada. Vargas e Sasha se escondem da bola. Fred arriscou de longe. A bola foi na arquibancada. De que adianta o Galo trocar tantos passes, ter mais posse de bola e não fazer gols? Que joguinho ruim. Dois times medíocres em campo.





Os goleiros não trabalharam. Como o Galo quer ser campeão com esse futebol pobre? É, Sampaoli, você ganha R$ 1,6 milhão mensais para seu time mostrar só isso? O 0 a 0 no primeiro tempo disse exatamente o que foi a partida!





O Galo voltou com a mesma formação. O Flu sem Fred, que sentiu a musculatura. John Kennedy entrou na vaga dele. Com certeza o tricolor teria mais velocidade. O Galo teve grande chance com Sasha, que cabeceou na pequena área, para fora. Vargas arriscou de fora da área. Ganhou escanteio. Sampaoli pôs Marrony e Nathan. Tirou Hyoran e Sasha. Tardelli também entrou. Vargas saiu. Aliás, esse jogador chileno não está jogando absolutamente nada.





São Paulo e Ceará empataram em 1 a 1. O time paulista chega aos 59 pontos, com um jogo a menos. Gente, vou dizer uma coisa: que jogo terrível, dos piores do Brasileirão.





Numa boa trama, Marrony cruzou e Savarino, com o gol escancarado, chegou atrasado. Talvez a melhor jogada do Galo. Arana chutou forte da entrada da área. Marcos Felipe espalmou a escanteio. Fernando Pacheco, cara a cara com Everson, chutou no corpo dele. E no penúltimo lance do jogo, Everson fez belíssima defesa.





Não adiantou o Inter ter perdido, se o Galo não fez a parte dele. Realmente a conquista da taça ficou muito difícil. E, com um jogo a mais com o São Paulo, pode até perder a terceira posição, caso o time paulista vença seu jogo atrasado. O Atlético de Sampaoli, realmente, não é um time confiável!