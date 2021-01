América perde tricampeonato brasileiro; Sávio é vendido ao Rio Ave

Lisca saiu triste do gramado após ver a Chape ser campeã da Série B (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press)



Leia a cobertura completa do vice da Série B no Superesportes O América perdeu o tricampeonato brasileiro da Série B, mesmo vencendo o Avaí, no Independência, por 2 a 1. O Coelho empatou no número de pontos e vitórias com a Chapecoense, que venceu o Confiança por 3 a 1. O título ficou com os catarinenses graças a um gol de vantagem no saldo.





Lisca e seus jogadores fizeram o possível, mas não foi suficiente para dar o tri ao Coelhão. Mas o ano foi mágico para o time mineiro, que perdeu a taça, mas que brilhou na Copa do Brasil, chegando à semifinal. O objetivo é se manter na Série A por muitos e muitos anos, e acabar com aquela gangorra de subir num ano e cair no outro.





Para isso, o América renovou com o excelente técnico, Lisca, e manteve seus principais jogadores. Ficou um gosto amargo para o América, que, por 1 gol, não levou o tricampeonato. Sávio, lateral-esquerdo, foi vendido ao Rio Ave, e segue para Portugal neste sábado. Chapecoense, América, Juventude e Cuiabá são as quatro equipes classificadas para a elite do futebol brasileiro.





O América encarava o Avaí, no Independência, de olho na Arena Condá, onde jogava a Chapecoense. Ambos estavam com o mesmo número de pontos, e o Coelho era líder pelo número de gols marcados. E logo no começo, o árbitro marcou um pênalti inexistente para o Avaí. Alemão bateu fraco e Cavichioli defendeu. Em seguida, saiu o gol da Chape e o Coelho estava perdendo o título.





Mas, logo em seguida, Rodolfo recebeu, na área, passe feito por Felipe Azevedo e soltou a bomba, fazendo Coelho 1 a 0. Neste momento o time mineiro estava sagrando-se campeão. Mas, havia muito jogo, tanto em Bh, quando em Santa Catarina. O América tomava conta do jogo. Juninho recebeu, invadiu a área, e, diante do goleiro, chutou em cima dele, perdendo chance incrível! Como dá gosto de ver o Coelho jogar. Uma equipe muito bem treinada, bem dirigida pelo técnico, Lisca. Ainda bem que ele renovou contrato, pois a chance de o time mineiro permanecer na Série A será grande. O América se impôs na Copa do Brasil, quando enfrentou os grandes. E deverá dar trabalho a eles quando começar o Brasileirão da elite.





Ademir recebeu na entrada da área e resolveu arriscar. O goleiro falhou e a bola entrou. América 2 a 0, com 22 minutos. O Avaí quase diminuiu em chute de fora da área. Cavichioli fez grande defesa, mandando a escanteio. O primeiro tempo terminou com o Coelho tricampeão brasileiro da Série B. Porém, ainda havia mais 45 minutos para a confirmação. A Chape vencia por 1 a 0, placar insuficiente para tirar o título do América.





No segundo tempo, o América não tirou o pé e continuou em busca de mais gols, para não correr riscos com a vitória da Chapecoense lá. Rodolfo quase marcou o terceiro, em chute forte, que o goleiro do Avaí espalmou. Lá em Chapecó, Reis empatou para o Confiança 1 a 1 com a Chapecoense. Melhor ainda para o Coelho que se sagrava campeão com 73 pontos, deixando a Chape com 71. Mas ainda tinha muito jogo pela frente. O Avaí diminuiu com Getúlio. Ele subiu no segundo pau e cabeceou para o chão. Cavichioli nada pôde fazer. América 2 a 1.





Na Arena Condá a Chape fez o segundo gol, 2 a 1, chegando aos mesmos 73 pontos do América. Mas, ainda assim, o Coelho continuava campeão no critério dos gols marcados.





Era um olho no peixe, outro no gato. O América precisava fazer mais um para ficar tranquilo. As 4 alterações feitas pelo Lisca, foram para dar um gás maior ao Coelho, que parecia acomodado na fase final. Por tudo o que o América fez na temporada, merecia a taça. A tensão foi aumentando. Se o América tomasse um gol, o sonho do tri iria para o espaço.





Em Chapecó a Chape fez mais um gol, mas foi anulado. Como não há VAR na Série B, a coisa fica complicada. Vale lembrar que no gol do Avaí contra o América, Getúlio estava em posição de impedimento. Ademir perdeu um gol, na marca do pênalti, ao fuzilar por cima do gol. O jogo do Coelho terminou em 2 a 1. Na Arena Condá, pênalti para a Chape. Anselmo Ramon bateu com categoria e fez, Chapecoense 3 x 1 Confiança. Com o terceiro gol, a Chape ficou com um gol a mais que o Coelho e conquistou o inédito título da Série B.





Parabéns ao time catarinense e a todos os que subiram para a Série A. Foi uma pena não vermos Lisca conquistar seu primeiro título importante, mas isso não tira o mérito do belíssimo trabalho feito por ele e pelo time americano. O troféu ficou em boas mãos.





RIO AVE





O lateral-esquerdo Sávio, do América, foi mesmo vendido para o Rio Ave, e embarca neste sábado para Portugal. Como a entrada de brasileiros, via aérea, está proibida por causa da pandemia da Covid-19, ele deverá pegar um voo para a Espanha, e de lá, seguir de carro para Portugal. O Rio Ave Futebol Clube enviou uma carta a imigração daquele país, responsabilizando-se pelo atleta. Sávio vai ganhar R$ 90 mil mensais, com um contrato de 4 anos. Quadruplicará o salário que ganhava no América, e sai como vice-campeão brasileiro da Série B.