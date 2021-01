Galo 'toma doce da mão de criança' e está vivo na briga pelo título

Savarino foi o grande destaque do jogo ao marcar dois gols (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press)



Leia a cobertura completa da partida no Superesportes O Atlético fez a sua parte, “tomou o doce da mão da criança” e derrotou o Santos, com 10 reservas, e 7 garotos, por 2 a 0, com dois gols de Savarino, no primeiro tempo. Foi um jogo de um time só, pois o Santos estava com a cabeça na decisão da Libertadores, sábado, no Maracanã, contra o Palmeiras. O Galo fez o que tinha que fazer. Ganhou, faturou os 3 pontos, chegou aos 57 pontos e continua vivo na luta pela taça.

O Galo encarava o time reserva do Santos, já que o time de Cuca está priorizando a final da Libertadores, sábado, no Maracanã. Por isso mesmo, vencer era obrigação, independentemente do time que Sampaoli escalaria. Ele tem sido o pior adversário do Galo, com suas constantes mudanças e sem ter um padrão de jogo. Foi ele quem indicou os jogadores contratados por R$ 200 milhões. Jogadores medianos, que não estão dando a resposta esperada.





Mesmo em quarto lugar no Brasileirão, o torcedor alvinegro não está satisfeito. Uma facção organizada foi à porta do CT de Vespasiano e chamou o time de “sem vergonha”, cantando que iria “invadir o CT.” Lugar de protesto é na arquibancada, não no local de trabalho dos atletas. Como não há público nos estádios por causa da Covid-19, o protesto tem que ser feito via internet, e com educação. Qualquer coisa fora disso, é caso de polícia. Virou moda os torcedores protestarem nos cts. Ou as autoridades tomam uma providência ou a coisa pode piorar. Será que vão esperar acontecer uma tragédia, para punir alguém?

Sampaoli mudou 3 setores. Tirou Gabriel e pôs Réver. Allan perdeu espaço para Nathan, e Sasha entrou na vaga de Vargas. Ou seja: trocou 6 por meia dúzia. Mas, Guga, esse não sai do time por nada. É péssimo, mas Sampaoli o idolatra. Esse técnico é muito inconstante e instável. Parece que nem ele acredita no próprio trabalho, como vai querer que alguém acredite?

Bola rolando e o Galo com a obrigação de vencer e até de golear, pois o Santos entrara com todos os reservas, exceto o goleiro John. E logo aos 2 minutos, bobeira da defesa do Santos, Savarino tabelou com Nathan, recebeu na área e tocou na saída do goleiro. Galo 1 a 0. Era exatamente o que se esperava do time atleticano. O Santos não atacava. Os garotos não tinham entrosamento e estavam tentando mostrar serviço. Hyoran cobrou uma falta com perigo. John defendeu firme. E o Galo aumentou aos 17 minutos, Keno tocou por cima, para Savarino, que fuzilou e marcou o segundo. 2 a 0.

Na Europa os clubes não podem abrir mão de seus titulares. Têm que respeitar a competição até o fim. No Brasil é essa bagunça. Não há fair-play, nem tampouco respeito à competição. Quando uma equipe privilegia um torneio em detrimento de outro, ela está favorecendo o adversário. Quem encarou o Santos com o time completo, se deu mal.

O Galo, que não tem nada com isso, fez a parte dele. O Santos ameaçou uma vez com Marcos Leonardo que chutou em cima de Everson. O mesmo Marcos Leonardo chutou na trave. Dessa forma, o Galo foi para o vestiário com a vantagem de dois gols.

O segundo tempo começou do mesmo jeito do primeiro. O Galo em cima e o Santos apenas se defendendo. Muito menino em campo, um Peixe sem a menor inspiração, totalmente desfigurado. O Galo queria fazer mais gols, para não correr nenhum risco. Renier recebeu na área, chutou forte e Everson fez boa defesa. O Santos fez a primeira boa jogada, em tabela. Sampaoli tirou Hyoran e pôs Allan, para fechar melhor seu meio-campo e não dar chance ao Santos.

Aos 25, Keno caiu e se apoiou no braço. Os médicos entraram em campo e ele foi substituído, saindo na maca, chorando de dor. A informação é a de que foi encaminhado ao hospital. Vargas e Savinho entraram. Vale lembrar que a única grande jogada que o Galo tem é com Keno. Tomara que ele se recupere logo, pois, se ficar fora dos próximos jogos, o Atlético terá um grande prejuízo.

Domingo, o Galo recebe o Fortaleza, também no Mineirão. Mais um jogo para faturar os 3 pontos e continuar em busca do Internacional. Nos pontos corridos, cada jogo é uma decisão, desde a primeira rodada. Porém, nessa reta final, é decisão em dobro. Se quiser pensar em taça, o Atlético tem que vencer todos os 6 jogos restantes. Como não depende só dele, torcer por tropeços de Inter e São Paulo.