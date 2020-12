Cruzeiro perde dois pontos contra o CSA e fica mais distante do G4

Sobis marcou gol do Cruzeiro no segundo tempo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press)



Veja a cobertura completa da partida no Superesportes “Um olho no peixe, outro no gato”. É assim que o Cruzeiro entra em campo em cada compromisso na Série B. O objetivo é fazer os 3 pontos e secar os concorrentes diretos. Ele começou a rodada a 8 pontos do quarto colocado. Para quem estava praticamente sem chances, as coisas pareciam melhorar. “O pão já não estava caindo com a parte onde está a manteiga para baixo”. O torcedor deve estar revoltado pela perda dos 6 pontos, por punição imposta pela Fifa, pelo não pagamento de dívidas. Imaginem se o time azul não tivesse essa punição? Hoje, estaria a dois pontos do quarto colocado, com chances reais de subir.





O adversário era o CSA. O Cruzeiro optou por jogar no Independência, casa do América. Quando um time está em situação difícil, apela para tudo. Em outros tempos, o CSA seria uma espécie de presa fácil. Estaríamos aqui discutindo de quanto o Cruzeiro venceria. Mas as coisas mudaram. O futebol de hoje permite que uma equipe considerada intermediária possa derrotar um gigante do nosso futebol. Como não há craques e o nível técnico é ruim, tudo se iguala.





Mas, na casa alugada, o estádio do Horto, o Cruzeiro tinha a obrigação de dar as cartas e tentar definir a vitória ainda no primeiro tempo. O CSA não ficou atrás. Atacou e explorou o lado esquerdo do Cruzeiro. Numa cobrança de escanteio, Fábio defendeu e pagou geral para a zaga.





Somente aos 11 minutos o Cruzeiro chegou em chute de Airton, que o goleiro Mateus Mendes espalmou. O jogo era ruim. O Cruzeiro não se impunha como deveria. O empate não era bom para ninguém. O Vitória vencia o Juventude, ótimo resultado para o time azul. O jogo era marcado por muitas faltas. Jadsom Silva chutou de fora da área, para fora. Sóobis também arriscou, sem direção. Jádson também chutou de fora da área. Ainda sem direção. Num contra-ataque, Iago cruzou, Pedro Lucas subiu no meio dos zagueiros e fez CSA 1 a 0. Com esse resultado, o time alagoano chegava ao terceiro lugar com 47 pontos.





Numa bobeira de Manoel, quase o CSA aumenta. O Cruzeiro jogava mal, pouco produzia, embora a marcação do time alagoano não permitisse muita coisa. O setor defensivo estava muito bem postado. O Cruzeiro só arriscava em chutes de fora da área, ou fracos, sem problemas para o goleiro, ou sem direção. Era muito pouco para quem precisava vencer. Pimpão quase marcou, ao cabecear rente a trave. Cedric ia deixar Pimpão em condições de marcar, mas, Manoel salvou a escanteio.





No contra-ataque, Pottker chutou e Sobis não conseguiu empurrar para o gol. Mas ele estava em posição de impedimento. O resultado parcial acabou sendo justo. O CSA é um time muito bem dirigido.





O Cruzeiro voltou com 2 mudanças. Arthur Caíke e Giovanni entraram nas vagas de Jadson e Pottker. O CSA quase marcou logo no começo. O time alagoano adotava a mesma postura da etapa inicial. O Cruzeiro deu o troco com Arthur Caíke, que cabeceou forte, no canto, mas a bola passou perto da trave.





No lance seguinte, Sobis chutou de fora da área, no canto e o goleiro salvou. O CSA explorava os contra-ataques. O jogo melhorou bastante. Giovanni chutou de fora da área e o goleiro defendeu, mais uma vez. E finalmente o Cruzeiro empatou. Giovanni chutou forte, o goleiro espalmou, e Sobis não perdoou. 1 a 1. Em 12 minutos o Cruzeiro era outro time. O Cruzeiro quase virou em outro chute de Giovanni. A bola foi fora. Esse garoto entrou muito bem. Deu outra vida ao time azul. Felipão tirou Sobis e pôs Sassá.





O CSA quase marcou com Pedro Lucas, mas Fábio fez uma defesa impossível! Welinton foi a última opção de Felipão. Vitor entrou cara a cara com Fábio, mas o Paredão Azul fez outra defesa espetacular. Goleiraço, ídolo! O empate prevaleceu e foi ruim para as duas equipes. Pior para o Cruzeiro, que ficou mais distante dos ponteiros.









