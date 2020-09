Ninguém respeita o Cruzeiro. Mais uma derrota em casa e o desespero continua

Decepção, desespero, pouco futebol, pouca criatividade, poucos chutes a gol. Some isso tudo e o resultado será o time do Cruzeiro. Uma equipe sem corpo, alma, sem qualidade. Um time que se livra da bola, que não sabe trabalhar as jogadas. Como consequência, o Avaí foi ao Mineirão, com postura defensiva, explorando os contra-ataques. E foi assim que marcou seu gol e levou os 3 pontos para Santa Catarina.





O Cruzeiro continua seu calvário, entre os piores da Série B, bem pertinho da C. Cansei de avisar. Time fraco não sobe. E não vai subir com esse grupo. Sem organização e qualidade, não se vai a lugar algum.





Uma cabeçada de Cacá e outra de Manoel foram as chances mais importantes no primeiro tempo. Não há dúvidas de que o time da casa foi o dono do primeiro tempo, em posse de bola e domínio. Porém, não adianta nada disso se não consegue por a bola na rede.





Marcelo Moreno continua isolado. Luta o tempo todo, mas os cruzamentos dos laterais nunca o encontram. Aliás, eu já disse isso: são dois bons laterais, que se livram da bola. Eles não fazem o cruzamento, procurando os atacantes. Deveriam treinar esse fundamento durante a semana para capricharem nos jogos. Ariel Cabral é aquele cara que nada acrescenta. Toca para os lados, cria pouco, embora tenha sido utilizado de forma mais defensiva.





Não entendi Régis e Marquinhos Gabriel no banco. Eles deveriam ter começado. O Avaí, com sua postura defensiva, foi ao Mineirão para buscar um ponto. O experiente técnico Geninho, campeão brasileiro em 2001 com o Athletico Parananense, conhece bem as limitações do seu time. Montou uma postura defensiva, e, volta e meia, contra-atacava, sempre pela esquerda.





Pela falta de pontaria do Cruzeiro, de mais jogadas agudas, e pelo pouco empenho do time de Santa Catarina, o empate ficou de bom tamanho na fase inicial.





O Cruzeiro voltou sem alterações, como se o técnico, Ney Franco, estivesse satisfeito com o que havia visto no primeiro tempo. Os erros de passes eram uma constante. Passes de 2 metros, de forma bisonha. Quando percebeu que não conseguiria algo melhor, Ney mexeu. Pôs Régis e Marquinhos Gabriel. E foi com Marquinhos Gabriel uma boa jogada pela esquerda. Ele cruzou para Moreno, que chegou tarde e se atrapalhou.





O Cruzeiro aumentou a velocidade. Num cruzamento da direita, Arthur Caíque cabeceia forte, por cima do gol, e bate o braço na trave. Realmente o time do Cruzeiro é pouco confiável. Não empolga nem mesmo o mais otimista dos torcedores.





O Cruzeiro tinha pressa. Jogava contra o relógio e a própria ansiedade dos jogadores. A entrada de Thiago, para dialogar com Moreno, deu outra vida. Moreno arriscou um chute de longe. O goleiro espalmou. Aos 30 minutos, finalmente Cabral saiu do time. O desespero começou a bater, pois o gol não saía. Não saiu para o Cruzeiro, mas saiu para o time de Santa Catarina.





Getúlio cruzou para Pedro Castro, que cabeceou, cara a cara com Fábio. Avaí 1 a 0. Que vexame! Marcelo Moreno tentou de cabeça. A bola passou raspando. O Avaí marcava bem. O desespero fez o Cruzeiro alçar bolas na área, sem objetividade. Não havia jeito. Mais uma derrota. Mais uma vergonha de um time sem Norte, sem rumo, flertando com a Série C. Uma catástrofe!









AMÉRICA









Na Arena Condá, o América empatou com a Chapecoense em 0 a 0, continua fora do G-4, mas com os mesmos 18 pontos da Chape, que tem apenas 9 jogos e o Coelho tem 11. O time de Lisca é muito bem treinado, bem postado e fez um duelo difícil, pois a Chape está em terceiro lugar. Foi um jogo com poucas oportunidades. Os goleiros poucos trabalharam, pois os atacantes não acertavam o alvo. As duas equipes deverão brigar até a última rodada, para subir, pois ambas têm potencial para tal.