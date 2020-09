Não dá mais para Enderson Moreira; empate com CRB é vergonhoso!

Será que Enderson Moreira conseguirá resistir a mais um péssimo resultado? (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press) Quando Marcelo Moreno, “o Flecheiro azul”, voltou ao Cruzeiro, abrindo mão de R$ 50 milhões no clube chinês com o qual tinha contrato, disse que fazia por amor e para ajudar na reconstrução do clube. Ele tem se esforçado muito, jogando sozinho, ajudando até na marcação, se doando. E nessa segunda-feira, foi premiado com o gol, de cabeça, que garantiria a vitória. Porém, havia um Léo Gamalho do outro lado. Numa vacilada de Machado e Ariel Cabral, a bola sobrou para Gamalho empatar e complicar a vida do time azul.

Somente a vitória interessava ao Cruzeiro. No Mineirão, diante de um CRB muito bem organizado, tarefa difícil. Enderson Moreira fez algumas alterações e mandou embora também alguns que faziam parte do grupo. Judivan e Wellinton foram dispensados. Quando o momento é ruim, tem que entrar em campo a raça e a disposição. Dava pra ver que os jogadores estavam fechados com o treinador, Enderson Moreira.





O Cruzeiro chegou com Arthur Caíke, com Maurício, mas quem abriu o placar foi Marcelo Moreno. Depois de um escanteio, cobrado da direita, ele subiu mais que a zaga e pôs no fundo da rede. Cruzeiro 1 a 0. Atravessou o campo e foi abraçar o treinador, em sinal de apoio.





Assim que saiu de campo, no intervalo, Moreno disse que os jogadores estão fechados com o técnico e que “jogar no Cruzeiro é isso, pois é um dos grandes times do futebol brasileiro”. Ser não jogou um belo futebol, pois não tem peças para isso, pelo menos, nos 45 minutos iniciais, o Cruzeiro cumpriu seu papel, e, com a vitória parcial, chegava ao 14º lugar, saindo do Z-4 e diminuindo sua distância para os líderes. Porém, havia mais 45 minutos por jogar e a expectativa do torcedor era de que o time azul aumentasse a vantagem.

EMPATE

O Cruzeiro voltou com Manoel na vaga de Cacá, amarelado. O CRB precisava sair e isso poderia facilitar as coisas para o time azul. Airton fez bela arrancada pela direita, mas foi travado na entrada da área, na hora de chutar. O CRB assustou num escanteio. O CRB não tinha poder ofensivo, ao passo que o Cruzeiro pecava no passe final. Airton era quem puxava as jogadas, mas faltava aquele capricho no passe.





Os goleiros pouco trabalhavam. Esses jogos, disputados de intermediária a intermediária, são muito chatos. Era hora de mudanças. Régis e Rafael entraram. Enderson entende que Régis é o criador de jogadas, mas não é. O jogo era truncado, pegado, de muita marcação. Duas equipes sem qualidade e sem criatividade. A melhor jogada do CRB aconteceu quando Bill balançou pra lá e pra cá, e chutou no travessão.





O Cruzeiro explorava os contra-ataques, mas o time alagoano não saía muito, mesmo perdendo. Ariel Cabral entrou na vaga de Henrique. Thiago entrou na vaga de Marcelo Moreno. O atacante sentiu algo. O castigo veio no fim do jogo.





O passe recuado de Machado para Ariel Cabral saiu forte, a bola espirrou e sobrou para Léo Gamalho. Ele entrou na área e fuzilou, sem chances para Fábio. 1 a 1.





Ariel Cabral, lento, sem garra, realmente é um jogador inexpressivo. Com o resultado o Cruzeiro continua seu calvário com um time fraco e poucas perspectivas. Será que Enderson Moreira conseguirá resistir a mais um péssimo resultado? São 6 jogos sem vencer e o time nas últimas colocações na tabela, com apenas 5 pontos ganhos. Uma vergonha!