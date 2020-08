Após zerar pontos negativos, Cruzeiro tenta a arrancada

Léo marcou o terceiro gol celeste em Campinas: equipe de Enderson Moreira foi bem, vencendo a segunda partida na Série B (foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO)







O Cruzeiro derrotou o Guarani por 3 a 2, gols de Régis, Marcelo Moreno e Léo, descontando Waguininho e Didi para o time campineiro, ontem, no Brinco de Ouro da Princesa, conseguindo eliminar os 6 pontos negativos com os quais iniciou a competição por punição imposta pela Fifa. Foi um jogo bem movimentado, com as duas equipes buscando o gol o tempo todo. O time azul mostrou poder de reação, virando o placar que lhe era adverso, e desempatando quando o Guarani fez o segundo gol. Agora, o Cruzeiro vai a Santa Catarina enfrentar o Figueirense, em busca dos 3 primeiros pontos na Série B.





O primeiro tempo foi excepcional e parecia jogo de Primeira Divisão. Poucas faltas, as duas equipes buscando o ataque, criando situações. E logo aos 3 minutos o Guarani abriu o placar. Waguininho dominou pela esquerda, cortou para dentro e chutou no ângulo de Fábio. Indefensável. Guarani 1 a 0. O Cruzeiro também fez seu gol em sua primeira chegada. Lançamento para Marcelo Moreno pela direita, ele ajeitou e cruzou para Régis fuzilar e empatar: 1 a 1. O jogo era cheio de alternativas. O Cruzeiro muito bem postado. O Guarani, um time bem treinado e certinho. Por isso o jogo era interessante. Era lá e cá, mas foi o Cruzeiro quem virou a partida. Pênalti claro em cima de Maurício, que Marcelo Moreno converteu, fazendo Cruzeiro 2 a 1. Na central do apito, Sandro Meira Ricci, que foi um péssimo árbitro e praticamente tirou um título brasileiro do Cruzeiro ao marcar pênalti de Gil em Ronaldo, há alguns anos, disse que “não houve penalidade”. O cara foi um dos piores árbitros e agora, comentarista, mantém a média ruim. A Globo, nesse aspecto, é uma piada. Os ex-árbitros, que erraram bastante na carreira, ganham espaço e dinheiro para falar besteira. Não importa. O Cruzeiro foi para o vestiário com uma bela vitória parcial.





No segundo tempo, as equipes mantiveram a qualidade. O Guarani empatou com Didi, em posição de impedimento que o árbitro ignorou: 2 a 2. Logo em seguida, cruzamento para a área, e Léo, de cabeça, desempatou. Cruzeiro 3 a 2. Gostei do que vi do time azul. Mais encorpado, organizado, e os jogadores bem treinados. Ainda é cedo para conclusões, mas em dois jogos o Cruzeiro conseguiu duas vitórias que o fizeram eliminar os 6 pontos negativos por punição imposta pela Fifa. Agora, é buscar mais uma vitória e começar com a pontuação positiva em busca da volta à elite. Claro que o time azul precisa de ajustes e de algumas peças de reposição. Porém, pelo que vi ontem, gostei.





Empolgação

Uma vitória sobre o Flamengo com um gol contra de Filipe Luís, um chute de Savarino que Diego Alves pegou, e já há gente dizendo que o Atlético é o melhor time do mundo e que Sampaoli é genial. Menos, gente! O Flamengo perdeu um caminhão de gols, jogou em ritmo de treino. Sampaoli é melhor que a maioria dos técnicos brasileiros, pois “em terra de cego quem tem um olho é rei”. Ele mesmo reconheceu a força do Flamengo. Sua história não é vencedora. Campeão da Copa América com o Chile, em 2015, fracassou na Seleção Argentina com Messi, Di María, Higuaín, Dybala e outros craques. Na Copa da Rússia, empatou com a Islândia, foi goleado pela Croácia e eliminado pela França. A carência de títulos do atleticano é uma coisa impressionante e o faz transformar em “deus” qualquer mortal. Sampaoli pode fazer um grande trabalho, como fez no Santos, com um time jovem. Porém, é muito cedo para toda essa empolgação. É verdade que o Galo mostrou um comportamento que não mostrava há sete anos, desde que ganhou Libertadores, Recopa e Copa do Brasil, mas é preciso dar tempo de trabalho para as avaliações.





Sampaoli é trabalhador, sabe montar um time, mas, como já escrevi anteriormente, é meio suicida em suas táticas. Trocou um zagueiro por um atacante e deu certo. Se tivesse dado errado e o Galo perdido, estariam hoje metendo o pau nele. É preciso equilibrar os setores de um time. Ele deve conseguir isso com o tempo. Rubens Menin fez bem em contratá-lo, pois ele pode mudar a cara do Galo, com um time competitivo, em condições de brigar por taças. Porém, para que o Atlético esteja forte, como Sampaoli mesmo disse, será preciso mais reforços. Isso se quiser ganhar títulos. Para chegar à Libertadores, onde há oito vagas, pode conseguir com o grupo que tem. E hoje o adversário é o Corinthians, no Mineirão. A torcida já imagina outra vitória.





Indiciados

A Polícia Civil encaminhou ao Ministério Público as denúncias contra Wagner Pires, Itair Machado e Sérgio Nonato. Também encaminhou denúncias contra empresários que fizeram rachadinhas com os dirigentes. Essa prática de rachadinha é uma vergonha, pois alguns dirigentes dividem com os empresários as comissões que lhes cabem, lesando os clubes.