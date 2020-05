Cruzeiro faz jogo certo ao trocar dívida de Willian por patrocínio

(foto: PAULO GALVÃO/EM/D.A PRESS %u2013 23/12/19)







O parceiro do Cruzeiro, Pedro Lourenço (foto), emprestou o dinheiro ao Cruzeiro para o pagamento da dívida por Willian na Fifa. Porém, na nova gestão do clube, isso não é considerado doação e, sim, uma extensão do patrocínio máster na camisa dos atletas. Uma bela iniciativa, pois esse negócio de mecenas no futebol não funciona. O Cruzeiro fez uma troca do anúncio pelo dinheiro, para estampar a marca na camisa também no ano que vem. Esse é um procedimento certo, pois ninguém dá nada de graça para ninguém. Aliás, o novo presidente está formando uma equipe de trabalho do mais alto nível. O doutor Flávio Boson, por exemplo, é um craque da área. O conheço há tempos. Um advogado brilhante, que conhece as leis do futebol como poucos, sendo muito respeitado no meio. E o mais importante: a equipe vai trabalhar de forma voluntária, já que o clube não tem condições de pagar altos salários aos colaboradores.





Teto salarial











Em entrevista exclusiva ao Superesportes, por meio do meu Blog, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, garantiu que a CBF estuda estipular um teto de salários para os jogadores e técnicos dentro da realidade econômica do país e dos clubes. Ele disse que a entidade trabalha em cima de um projeto que visa organizar os clubes, com orçamento a ser cumprido e regras. Quem extrapolar será punido e pode até ser rebaixado, pois não serão mais aceitas contratações acima do orçamento determinado. Os clubes terão de aprender a trabalhar em cima do que arrecadam, sem poder gastar um centavo a mais. Esse negócio de dirigente jogar dívida no colo do outro vai acabar, e a responsabilidade fiscal vai chegar. Negociações escusas e irresponsáveis serão punidas com os rigores da lei. Já passou da hora de isso ocorrer!





Tem que pagar





O Atlético obteve mais uma vitória no caso Fred (foto), que deve ao clube mais de R$ 12 milhões, desde sua controversa ida para o Cruzeiro. Segundo o competente doutor Lásaro Cunha, a sentença ainda não é definitiva, pois cabe recurso, mas, até aqui, Fred já perdeu em todas as instâncias. Além de ter dado um enorme prejuízo financeiro, pois ganhava uma fortuna e não conseguiu dar um título importante ao alvinegro, ele ainda foi ingrato, disparando contra o atual presidente num clássico contra o alvinegro, no Horto. O pior disso tudo é que, de forma irresponsável, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, vai contratar Fred, pagando um salário milionário. O Fluminense, que anda atrasando salários, vai gastar uma fortuna num jogador que não tem mais a competitividade de 10 anos atrás. Por isso os clubes estão quebrados. E quanto a Fred, em algum momento não caberá mais recurso e ele terá que pagar o que deve ao Galo. Resta saber se os dirigentes do Cruzeiro, que o contrataram na época, vão bancar a dívida!





“Macaco dopado”





Israel Adesanya, campeão peso médio do UFC, provocou o lutador mineiro Paulo Borrachinha ao chamá-lo de “macaco dopado”, dizendo que vai destruí-lo na luta em que Borrachinha vai tentar tomar o cinturão do nigeriano. Ambos vivem se provocando, mas Adsanya passou dos limites. Ele também comparou Borrachinha a Ivan Drago, lutador do filme Rock o lutador, que enfrentou o personagem de Silvester Stallone e foi massacrado por ele. Acho que o nigeriano está brincando com fogo, pois Borrachinha está seco nele e vai massacrá-lo na busca do cinturão. A luta deverá ocorrer no segundo semestre e gera grande expectativa. Borrachinha é muito querido no meio do esporte e tem como fã o dono do circo do UFC, Dana White. Na entrevista que fiz com Borrachinha, em Los Angeles, e que está no meu canal de youtube, ele falou do desejo de lutar contra Adesanya e que vai levar o cinturão para Contagem. Ele tem a assessoria da Bulldog, comandada por Bruno Correa.





Live com Zico





Na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, estarei fazendo uma live com Zico no meu perfil no Instagram, @jaecicarvalhooficial. Vamos falar da carreira do Galinho, dos grandes jogos entre Flamengo e Atlético na década de 1980, e tudo o mais. Zico tem uma história linda no futebol, é ídolo no Japão e na Turquia, além de ser um ídolo mundial. Zico é um cara que luta pelas coisas certas no futebol e tem contribuído, e muito, para isso desde que parou de jogar. O papo será às 13h, horário de Brasília, e será imperdível!