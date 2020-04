Del Bosque disse que Neymar 'não é bom exemplo'

Já voltaram os rumores de que o atacante Neymar pode deixar o Paris Saint-Germain para retornar ao Barcelona (foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP - 11/3/20)

O técnico aposentado Vicente del Bosque, campeão do mundo com a Espanha em 2010, na África do Sul, e da Eurocopa'2012, disse que "Neymar não é um bom exemplo". Repercuti isso no meu blog, aqui no Superesportes, e no meu canal de YouTube, além do meu Instagram. E 99% dos que me responderam concordaram com Del Bosque. Por que será que Neymar é um ídolo tão odiado por brasileiros e franceses? É simples: ele não se comporta em campo como um ídolo deveria se comportar.





O “cai- cai” na Copa do Mundo da Rússia foi a senha para acabar com a imagem de Neymar. E olha que eu já dei depoimentos de que ele é um excelente garoto, que onde chega tem a humildade de falar com todo mundo, e muito respeitoso. Porém, em campo, joga tudo por terra. Primeiro, porque na Seleção Brasileira sempre foi um fiasco. Na Copa de 2014 saiu lesionado pela entrada criminosa de Zúñiga, e foi desligado da delegação. Menos mal que não estava em campo nos 7 a 1.





Na Rússia, chegou com a incógnita de uma nova contusão, no quinto metatarso do pé direito, e fez uma Copa bem ruim, mas, foi notado por cair em demasia, simulando faltas que não aconteceram. É nesse ponto que Del Bosque bate, pois o ídolo não pode viver de enganação. Neymar virou chacota mundial ao ponto de ele mesmo rolar no chão e fazer brincadeira na internet, tamanha a repercussão negativa do Mundial.





Del Bosque tem razão. Zico, Ronaldo e tantos outros ídolos foram exemplo dentro de campo. Zico sempre foi minha referência quando garoto. Eu admirava aquele cara e queria ser igual a ele. Continua sendo minha referência até hoje, por sua lisura, caráter, transparência e por tudo o que jogou. Tem sua imagem mundial intacta.





Ronaldo teve problemas extracampo, quando disse que “não se fazia Copa do Mundo com hospitais”. Veja que “a língua é o chicote da alma”. Seis anos depois da infeliz declaração, os estádios construídos para o Mundial do Brasil, superfaturados, com roubos astronômicos, estão servindo como hospitais de campanha. Mas, em campo, Ronaldo era reverenciado por todos os amantes do futebol, pois sempre teve comportamento exemplar, fazendo gols, respeitando os adversários. Em campo, foi um grande exemplo, e fora dele, exceto por essa declaração infeliz, também sempre foi idolatrado.





Neymar já tem 28 anos, é um homem, pai de um garoto e não pode se dar ao luxo de ser perdoado. É uma pena que nosso melhor jogador não tenha o amor do povo brasileiro, nem dos franceses. Sua insistência em voltar ao Barcelona já lhe causou estragos com os torcedores do PSG. Há uma nova onda indicando sua volta neste ano. Será? Saiu de lá pela porta dos fundos e a torcida catalã não ficou muito feliz com seu comportamento.





Na Seleção, jogos pífios, muita firula e pouca produtividade. Realmente os torcedores brasileiros não acreditam mais nesta promessa. Craque ele é. Futebol ele tem para dar e vender, mas, aos 28 anos, caiu no descrédito e não tem mais a confiança de ninguém. Renê Simões avisou lá atrás. Tite o detonou quando era técnico do Corinthians, dizendo que “ele praticava o antifutebol”. Dorival Júnior perdeu o embate com ele, quando era técnico do Santos. E agora, Del Bosque o detona, publicamente também. Quem está errado: os treinadores, os torcedores, os adversários de Neymar ou ele? “Toda unanimidade é burra”, dizia o saudoso Nelson Rodrigues. Nesse caso, porém, ela é inteligente.





Neymar cavou tudo isso e agora luta para tirar essa pecha de “cai-cai”, de jogador que engana, que forja, que trapaceia. Sinceramente, já era! A única forma de reverter isso será ganhando a Champions League pelo PSG ou a Copa do Mundo, pela Seleção Brasileira. Como não acredito nem numa coisa, nem em outra, lamento. Ele é apenas mais um grande jogador que se perdeu por atitudes equivocadas e arrogantes!





Thiago Silva

Parceiro de Neymar no PSG, Thiago Silva disse que gostaria de encerrar a carreira no clube francês, onde está há oito anos. Porém, os franceses, como todo europeu, são pragmáticos. Enquanto o jogador serve, tem o contrato renovado. Quando não serve mais, é mandado embora. Sabedor que não terá seu contrato renovado, o zagueiro, de 34 anos, já fala em voltar ao Milan ou ao Fluminense. Piada! Sempre o achei péssimo zagueiro, que entregou o Brasil na Copa América de 2015 e que se recusou e chorou para não bater o pênalti contra o Chile, na Copa de 2014. Tem muito lobby com a imprensa carioca, que o chama de “monstro”. E Tite insiste em tê-lo na Seleção. Resta saber se o Milan vai querer o jogador ou se o Fluminense vai cometer a irresponsabilidade de pagar uma fortuna por alguém que está mais para a aposentadoria.





Mandetta é o cara

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fica no cargo para o bem da nação. Um profissional sério, ético e profundo conhecedor da área médica. Sigo as determinações dele e da Organização Mundial de Saúde. Fico em casa. Aqueles que têm que sair para trabalhar, que tenham cuidados redobrados. Nós, que podemos trabalhar de casa, agradecemos por tudo o que médicos, enfermeiros, policiais, garis, motoristas e outros estão fazendo por nós.