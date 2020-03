Sampaoli não é dono do Atlético nem da imprensa!

O técnico Jorge Sampaoli foi apresentado pelo presidente Sérgio Sette Câmara na segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )



Sampaoli deu sua primeira entrevista, e não sabemos quando dará outra, já que disse que vai proibir a imprensa de cobrir treinos e que só dará entrevista quando quiser. Pra mim já começou mal. Argentino acha mesmo que é Deus. Sem nenhuma xenofobia, mas o cara tem que seguir as ordens do clube, ou ele quer mandar mais que o presidente? Conforme antecipei há duas semanas, em conversa com o presidente Sérgio Sette Câmara ele disse que gostaria de contratar o goleiro uruguaio Martín Campaña, que joga no Independiente-ARG. Mesmo sabendo que o presidente já havia acertado com Rafael. Veja que na primeira entrevista ele disse que vai observar os goleiros alvinegros, mas que quer quem saiba jogar com os pés. No Santos, fez o mesmo pedido. Barrou Vanderlei, até então ídolo, e como não conseguiu contratar Campaña, contentou-se com Éverson. Saiba você, Sampaoli, que Victor é um ídolo da torcida. Campeão da Libertadores e um dos grandes responsáveis pela conquista. Rafael também já provou ser um grande goleiro. Por que você não os ensina a jogar com os pés, já que é tão exigente nesse critério? O bom treinador é aquele que tira o máximo dos atletas.





Sampaoli também disse que suas entrevistas serão quando ele quiser e que os treinos serão todos fechados. Acho engraçado: o cara quer mandar mais que o presidente. Nunca vi alguém chegar numa empresa e dizer ao patrão que quer assim ou assado. Mas, no futebol, tudo pode! Lamentável. Sampaoli fez um bom trabalho no Santos e foi elogiado por mim. Porém, não passou de mais um vice-campeão, que no Brasil nada significa – para alguns, é o primeiro dos perdedores. No Chile, em 2015, ganhou a Copa América e status de grande técnico. Porém, foi um fracasso no Sevilla e na Seleção Argentina, na Copa da Rússia. E olha que ele tinha Messi, Agüero e outras feras. O Palmeiras não o quis por suas exigências exageradas. O próprio Galo, depois de longas conversas, o rejeitou em dezembro. Também achou um exagero da parte dele. Entretanto, com a situação caótica deixada por Rui Costa e Dudamel, se viu obrigado a aceitar tudo o que o argentino pediu. É preciso alguém dizer a Sampaoli que a imprensa é fundamental na cobertura de um clube, que ela divulga as marcas patrocinadoras e que quem investe quer ter visibilidade. Escondendo os treinos, ele estará anulando os patrocinadores, pois imagens de TVs e fotos não serão divulgadas. Lembro-me quando o EM foi proibido de entrar na Toca, certa vez. Em uma semana a torcida gritou, por falta de notícias, e o Cruzeiro teve que voltar atrás. A imprensa não é dona da verdade, mas é fundamental na sua divulgação.





Alguém precisa dizer a Sampaoli, também, que o Atlético não foi inventado ou criado por ele. Que é uma instituição centenária e vencedora, principalmente de 2012 a 2014, quando ganhou a Libertadores, Copa do Brasil e Recopa. Sampaoli chega com status de ídolo, mas se o trabalho não der certo, sairá pela porta dos fundos, como tantos outros. Técnico que esconde treino é inseguro. Telê Santana, Zagallo, Parreira, Carlos Alberto Silva e Luxemburgo nunca esconderam. Talvez por isso sejam tão vencedores. Esconder treinos significa insegurança, já que hoje todos os times sabem como os outros jogam. Lembram-se de Vasco 4 x 4 Flamengo? Pois é... Luxemburgo sabia como o Flamengo jogava e o parou, usando seus conhecimentos e sua capacidade. Sampaoli, seja bem-vindo a BH e ao Atlético, que está lhe abrindo as portas. Mas respeite o trabalho de todos para ser respeitado. Faça o seu e nós fazemos o nosso, e tudo ficará bem.





Copa do Brasil

Aos trancos e barrancos, o Cruzeiro vai passando de fase e faturando um bom dinheiro, vital para cobrir suas despesas. O adversário de hoje será o CRB, jogo de ida, no Mineirão. Semana que vem, em Maceió, teremos o jogo de volta. Se puder avançar, ótimo. Caso não consiga, é melhor se preocupar em formar um time para a Série B, pois me preocupa saber que até agora o time azul não se encontrou como equipe. Faltam cinco jogadores experientes e de nível para ajeitar a casa e para que o torcedor tenha a certeza de que ele vai subir. Ano que vem tem o centenário do clube. Seria um vexame histórico comemorá-lo disputando a Segunda Divisão. Estou avisando há tempos e, até agora, dia 11 de março, não vejo um time decente, em condições de encarar os adversários da Série B. Ao contrário do que disseram, o Cruzeiro não tem que ter um time de Série B na B. Tem que ter um time de Série A, para tranquilizar a China Azul e dar a ela a certeza da volta à elite. Os mais experientes, Fábio, Léo e Marcelo Moreno, sabem que a contratação de jogadores cascudos e de qualidade será fundamental para as pretensões azuis. O tempo está passando e a luz amarela já acendeu há tempos.