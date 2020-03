O torcedor é o maior perdedor no clássico de hoje

Os torcedores de Cruzeiro e Atlético não têm muito o que comemorar nesse início de temporada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 10/11/19 )



Um foi eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil de forma vergonhosa. O outro está na série B do Brasileiro e sem perspectiva na temporada. Esta é a realidade de Atlético e Cruzeiro para o clássico de hoje. Os dois times são terras arrasadas. O primeiro, por conta de um péssimo trabalho de Rui Costa, Dudamel e companhia, que gastaram fortunas em contratações esdrúxulas e absurdas. O segundo, por conta de falcatruas e roubalheira, segundo investigação policial. O Galo tenta se repaginar com Jorge Sampaoli, técnico argentino que fez sucesso na Seleção Chilena em 2015, mas que acumulou fracassos no Sevilla e na Seleção Argentina. Aliás, não entendo o motivo de ele não estar no banco hoje. Deveria ter arregaçado as mangas e trabalhado a semana inteira. Seria medo de perder e começar mal? O Cruzeiro vai em busca de um time minimamente decente para disputar a Série B e voltar à elite em 2021, que será seu centenário. O time é muito ruim, sem padrão de jogo, tática ou qualidade. Adilson Batista me parece perdido, sem muita perspectiva. Uma pena que o clássico mais importante de Minas Gerais esteja vivendo seus piores dias.



O Atlético troca os pés pelas mãos com contratações equivocadas. Rafael é um grande goleiro. Provou isso quando foi titular do Cruzeiro na ausência de Fábio, que havia feito uma cirurgia no joelho. Porém, o problema não está em Rafael, mas, sim, em Sampaoli, que em reunião na casa de Renato Salvador disse ao presidente Sérgio Sette Câmara que gostaria de contar com Martin Campaña, goleiro do Independiente, da Argentina, que tentou levar para o Santos quando era técnico do time da Vila. Não deu certo. Mas ele barrou Vanderlei, ídolo, e foi ao Ceará buscar Éverson. Tudo porque Sampaoli quer um goleiro que saiba jogar com os pés, e não vê essa característica em Victor ou Rafael. Como o presidente atleticano havia dado sua palavra a Rafael e seu procurador, bateu o martelo e o contratou. Aí eu pergunto: não seria mais fácil Sampaoli ensinar Victor e Rafael a jogarem com os pés também? Um técnico tem que se adaptar ao que lhe é oferecido. Porém, como repórter, eu não poderia deixar de traduzir aqui o diálogo entre Sampaoli e Sette Câmara: “Presidente, o senhor é quem manda. Pode contratar quem desejar, mas eu gostaria muito de contar com o Campaña”. Segundo consta, empresários, autorizados, já sondaram o goleiro uruguaio, que atua na Argentina. Será que Sampaoli não teria a humildade de mudar o estilo de Victor e Rafael?





Acho que goleiro é o menor dos problemas do Galo. O time carece de dois bons zagueiros. Sampaoli só aprovou Gabriel. Um ou dois volantes e dois atacantes de nível. Eu poria nesta lista de Sampaoli um lateral-direito. Como o argentino pediu Dedé, mas ele fará cirurgia e está muito difícil para esta temporada, quem sabe não ache um grande zagueiro na Argentina? Não adianta ter dinheiro e contratar mal. É preciso gente do ramo, com olhos de lince, que perceba a carência do time e veja, no mercado, as peças pertinentes. O Atlético não precisa de diretor de futebol. Precisa de alguém que entenda de bola, que saiba quem realmente contratar. Pagar R$ 450 mil mensais a Maicon Bolt prova a incompetência de quem lá estava. Eu avisei que esse Rui Costa era terrível e que o Grêmio só voltou a ganhar depois que o mandou embora. Porém, os dirigentes brasileiros acham que sabem mais que todo mundo. Citei Bolt, mas há outras aberrações ganhando fortunas no Galo sem produzir absolutamente nada. A minha pergunta hoje é: por que Sampaoli não assumiu durante a semana e não estará no túnel hoje? Se deixarem ele mandar e desmandar não vai dar certo. Sampaoli fez ótima campanha com o time mediano do Santos, mas, segundo consta, criou mil problemas com a diretoria. Argentino mandando é um perigo!





Já o Cruzeiro precisa achar um norte. O trabalho de Adilson Batista é contestado pela torcida. Ele não tem um bom material humano em mãos, nem tampouco dinheiro para contratar. Terá que se virar com o que tem, e uma ou outra contratação pontual. O Cruzeiro foi vilipendiado, arrasado, maltratado, humilhado. Sinceramente, o resultado do clássico de hoje é o que menos me importa. Se Atlético e Cruzeiro estarão na fase final do Mineiro, também. O que me preocupa mesmo é saber o que o Galo fará no Brasileiro, competição que lhe restou. E o Cruzeiro na Série B, vai conseguir voltar à elite? Essas são as perguntas, que até aqui não me trazem respostas animadoras. Nunca deixei de apontar o favorito num clássico, mas nesse de hoje há um grande perdedor: o torcedor, maltratado pelas péssimas perspectivas para a temporada 2020.