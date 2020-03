Com atraso, Sampaoli terá missão de salvar o ano para o Atlético

O presidente Sérgio Sette Câmara com o novo treinador atleticano: Sampaoli vem com desafio de salvar a temporada (foto: TWITTER/SÉRGIO SETTE CÂMARA)















Sampaoli chegou com um atraso de quase três meses. Sim, era pra ter sido contratado em dezembro, quando negociou pela primeira vez com o Atlético, mas Rui Costa, diretor de futebol demitido, não quis. Preferiu contratar Dudamel e deu no que deu. Quando se entrega um clube a um cara fracassado como Rui Costa, as consequências são graves. Ele afundou o Grêmio durante oito anos. Renato Gaúcho assumiu a direção técnica do clube, chutou a bunda dele e o mandou embora. Dali pra frente, o Grêmio ganhou tudo. Costa foi para Santa Catarina e lá protagonizou mais vexames. Curiosamente, depois de tantos fracassos, assumiu o Galo e a coisa no alvinegro desandou. As informações sobre ele sempre foram as piores possíveis. Já foi tarde, mas deixou um buraco, um rombo imenso com contratações equivocadas. O Galo vai penar para pagar aos jogadores que ele contratou. Claro, com a aquiescência da diretoria. Por isso não se deve deixar que diretores de futebol mandem e desmandem. A decisão final tem de ser do presidente, e Sérgio Sette Câmara fez muito bem em demiti-lo depois da entrevista catastrófica após a eliminação para o Afogados. Rui Costa nunca teve tamanho para ser diretor do Atlético. Avisei desde o primeiro dia em que ele pisou na Cidade do Galo. Mas os dirigentes não ouvem ninguém. Têm suas convicções e vão com elas até o fim.

A realidade da contratação de Sampaoli é uma só: com esse time e esse grupo, nem vaga na Libertadores ele vai conseguir. Claro que foi contratado com esse objetivo, pois o título brasileiro não tem jeito. O Galo vai ficar mais um ano na fila. É claro também que o argentino pediu quatro ou cinco jogadores, que deverão ser contratados. Aí a coisa vai melhorar. O técnico Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista curiosa. Disse ele: “Fui vice-campeão brasileiro algumas vezes, e todos disseram que nada valia e que vice-campeão é o primeiro dos perdedores. O Sampaoli foi vice-campeão e foi elogiado pela imprensa. Para ele o vice-campeonato valeu e muito. Para os técnicos brasileiros não vale?” É verdade. Luxa tem razão. Sampaoli fez belíssimo trabalho na Seleção Chilena, levando-a ao título da Copa América pela primeira vez. No Sevilla não fez bom trabalho, nem tampouco na Seleção da Argentina na Copa da Rússia. Chamado às pressas, seu time foi um balaio de gatos. No Santos fez um excelente trabalho, levando-se em conta que não tinha grandes jogadores e nenhuma estrela. Promoveu garotos da base e conseguiu dar uma cara ao Peixe. A esperança do torcedor do Galo se renova, baseado justamente nesse fato. Sampaoli sabe trabalhar com garotos e isso pode ser bom.

A estreia chegou a ser ventilada no clássico contra o Cruzeiro, sábado, assim como a de Tardelli. Porém, ambos não são salvadores da pátria. Num ano praticamente perdido, como escrevi acima, a esperança é chegar entre os que disputarão a Libertadores do ano que vem. Se ganhar o Mineiro, não vai acrescentar nada. Competição falida, retrógrada e ultrapassada. Como na Copa do Brasil e Sul-Americana o Galo deu vexame e virou chacota nacional, resta mesmo buscar alguma coisa no Brasileirão. Sampaoli terá essa missão. Não tenho dúvidas de que será um trabalho árduo, difícil, pois o Galo virou terra arrasada em termos de jogadores. Nível técnico ruim, insegurança, falta de confiança. Reconquistar o sofrido torcedor será um dilema. Se Sampaoli começar bem, claro que o fanático torcedor voltará ao Horto ou ao Mineirão. Se não der certo, irá afastar sua gente ainda mais. Pelo menos o Atlético não ficou parado. Buscou no mercado um bom treinador.





Ameaças

O presidente Sérgio Sette Câmara revelou ter sido ameaçado por bandidos travestidos de torcedores. Isso é caso de polícia. Conheço o presidente há mais de 30 anos. Homem honrado, sério, bom pai, bom filho. Se ele erra no comando do futebol, não se deve misturar as coisas. Atleticano doente, claro que sua intenção é fazer o melhor pelo clube. Nem sempre é possível. Tem revelado que em sua gestão preocupa-se em sanear o clube. Sugiro a ele que abra publicamente tudo o que vem fazendo nesse quesito, para que o torcedor entenda melhor. Infelizmente, com o ódio nas redes sociais, as pessoas públicas ficam expostas. É preciso que a polícia e a Justiça ajam com os rigores da lei, identificando os bandidos, prendendo-os e os condenando.





Copa da Liga Inglesa

Restou ao time de Pep Guardiola, o Manchester City, ganhar a Copa da Liga Inglesa ontem. Vi narradores exaltando que ele tem dezenas de taças. Na Europa tem até a Copa da Copa da Copa. Competições que de nada valem. Na Premier League, que é o campeonato nacional, o Liverpool está com 22 pontos de frente sobre o City e se proclamará campeão nas próximas rodadas, Restou a Champions League também. A vitória sobre o Real, no jogo de ida, deu força ao time de Guardiola, que foi contratado justamente para ganhar a competição. Ele só triunfou no Barcelona. No Bayern e no próprio City, até agora, passou em branco.





Cruzeiro

Com esse time o Cruzeiro não sobe para a Série A. Confuso, sem qualidade, que já tem um bom período de trabalho, mas não evolui. É preciso abrir os olhos e pensar em voltar à elite no ano do centenário. A Série B não é tão simples como alguns pensam. É preciso ajustar o time. A competição começa em maio e o ano está voando. Já estamos em março.