Candidato, sim!

A culpa é do “vazador”

Futebol de quinta

Com esse futebol de quinta categoria que o Cruzeiro vem apresentando no Campeonato Mineiro, não conseguirá voltar à elite em 2021, ano do seu centenário. A derrota para o Tombense expôs um time sem corpo, alma, qualidade. A recomposição de uma equipe passa por uma espinha dorsal que o Cruzeiro não tem. Jogadores experientes e cascudos serão fundamentais para dar suporte aos jovens. Não adianta jogar a responsabilidade para os garotos, porque eles não têm maturidade para tal. Com Fábio, Leo, Marcelo Moreno e Edílson há uma certeza de bom futebol. Porém, precisa de mais uns três atletas experientes para encorpar a equipe. Com esse futebol atual, esse time vai penar na Série B. Estou avisando desde o começo da temporada. Claro que temos de enxergar a situação grave em que o clube se encontra, depois de ter sido assaltado, segundo e Justiça, por uma quadrilha. O Cruzeiro não deve se preocupar com taças de Mineiro e Copa do Brasil, e sim com a volta à Série A. Nada será mais importante para o clube nessa temporada. Mesmo porque, ganhar taças com esse time é muito difícil e improvável.





Arbitragem tendenciosa

O Flamengo já entrou forte na Conmebol, exigindo árbitros de nome e competentes para apitar seus jogos na Copa Libertadores. O time foi “operado” no primeiro jogo da Recopa, em Guaiaquil, na quarta-feira, com um gol anulado e um pênalti inexistente. O árbitro nem sequer foi à beira do gramado olhar no monitor. Ficou ouvindo os homens do VAR e ali mesmo, no meio-campo, assinalou o que bem entendeu. Sabe-se que o Flamengo é o time a ser batido na Libertadores, pois a final, em 21 de novembro, será no Maracanã, e o rubro-negro vai tentar o tri da competição para voltar a Doha, no Catar, para o Mundial de Clubes. Dessa forma, a diretoria age nos bastidores para que os árbitros sejam isentos e não favoreçam, principalmente, os clubes argentinos.

O técnicojá achou um culpado para a eliminação do Galo em seu primeiro jogo da Copa Sul-Americana desse ano. Segundo ele, alguém de dentro do seu grupo vazou a escalação e isso favoreceu o fraquíssimo, de Santa Fe. Balela. O que eliminou o Atlético foi o péssimo futebol do jogo de ida e a goleada sofrida na Argentina. No jogo de volta, quinta-feira, o primeiro tempo foi até razoável, pelo que o Galo vinha apresentando, mas não foi suficiente para garantir a vaga. Dudamel tem poupado os principais jogadores nesse começo de temporada. Esse é um dos motivos da eliminação e do péssimo futebol apresentado pelo time até aqui. O ano mal começa e o Galo só tem duas competições a disputar: Copa do Brasil e Brasileiro. E não é candidato a nenhuma taça. O Campeonato Mineiro nem vou levar em conta, pois é uma competição falida e retrógrada, como todos os Estaduais.