Em decisão histórica e acertada, o juiz Augusto Sampaio Argelim, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife, extinguiu as “facções organizadas” Torcida Jovem do Sport, Inferno Coral, do Santa Cruz, e Fanáutico, do Náutico. Uma atitude digna de aplausos e que prova que a Justiça tem de estar acima desses bandidos travestidos de torcedores.



Acredito que seja o precedente para que outros juízes, Brasil afora, tenham a mesma coragem e acabem com essa gente que vai aos estádios, imediações e até mesmo longe deles para brigar, acuar quem é do bem e matar. Os casos são recorrentes, com cenas lamentáveis que rodam o mundo. Já vimos bandidos dando pauladas em um ser humano, inerte, já sem a vida, crianças sendo protegidas pelos pais nas arquibancadas por causa de brigas de facções e outras cenas horríveis. Muita gente já matou e já morreu. Inocentes tiveram sua vida ceifada por causa desses malfeitores.





A sociedade de bem é infinitamente maior do que essa gente do mal. Portanto, já passou da hora de se extinguir quem não quer seguir a lei. Estádio de futebol é feito para crianças, senhoras, senhores, vovô, vovó, gente realmente que paga ingresso, é anônima e não usa o clube. Essas facções têm salas alugadas, telefones pagos por alguns dirigentes, ônibus à disposição para viagens e outras mordomias. Isso precisa acabar. Que bom que um juiz tomou tal medida e não teve medo de anunciá-la. Que seja copiado e que possamos ver nas arquibancadas cores e festas coreografadas apenas por gente do bem. Lugar de bandido é na cadeia!





Vencer ou sucumbir

O Atlético entra em campo no Horto, esta noite, perdendo por 3 a 0 para o Unión-ARG e tem a obrigação de fazer o mesmo placar do jogo de ida para levar a decisão da vaga na Sul-Americana para as penalidades máximas, ou fazer quatro ou mais gols de diferença para avançar diretamente. É possível? Claro que sim. É provável? Não. Com esse futebol medonho, que mais parece um filme de terror, não acredito. O técnico venezuelano Rafael Dudamel faz um péssimo trabalho, principalmente quando poupa jogadores no começo da temporada.





No Campeonato Mineiro, que ele deveria privilegiar a equipe para dar entrosamento e qualidade, ele tem poupado e perdido jogos, sendo questionado pelo torcedor. O Atlético pode começar o ano sem perspectiva, já que, com esse grupo, não vai ganhar o Brasileiro de pontos corridos e não deverá ir muito longe na Copa do Brasil. Iludir o torcedor, achando que Diego Tardelli, sozinho, vai resolver o grave problema de gols do Galo é leviandade. Ele é ídolo da Massa, um grande jogador, mas a idade pesa. Não fez uma boa temporada no Grêmio e foi mandado embora de lá. Reconheço que ele tem a pele alvinegra, mas exigir dele mais do que pode fazer é incoerência.



É preciso contratações pontuais, um time decente para que o torcedor possa, pelo menos, sonhar com algo melhor. Sinceramente, um time que toma de 3 do Unión-ARG, de Santa Fe, um time apenas comum, não deve mesmo seguir adiante. Uma pena que o começo do Atlético seja tão assustador. O torcedor acredita. Vai lotar o Horto e empurrar o time. Porém, se o resultado não acontecer, sairá pedindo a cabeça de Dudamel. Disso não tenho a menor dúvida.