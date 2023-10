846

(foto: divulgação)



A pele do pirarucu – maior peixe de água doce do planeta, nativo da Amazônia – que era descartada no lixo, é sucesso na moda, sendo usada na fabricação de sapatos e bolsas. A Yara Couros trabalha com vários produtos desse tipo, como “café” de açaí e óleo de pracaxi, e o grande desafio da inovação é vencer barreiras de custo, com a difícil logística amazônica, e alcançar viabilidade de preços para remuneração justa de fornecedores na ponta inicial da cadeia. O trabalho continua e as bolsas,

calçados e casacos feitos de pele de pirarucu estão ganhando cada vez mais espaço no mercado.

(foto: Divulgação)

Petit

(foto: Divulgação)

Bijuterias

O designer mineiro Carlos Penna lançou nova coleção de bijuterias assinada em parceria com a artista cearense Alice Dote. O encontro de ofícios com metais ressignifica os procedimentos das artes plásticas e do design de acessórios na criação de uma série única de objetos de arte vestíveis. Um jogo tátil que esconde e revela erotismos não-óbvios e traduz o corpo a corpo do processo artístico, envolvendo o trabalho manual e muscular: na língua dos gestos. São 60 peças e terão mais reproduções. Belo Horizonte foi a única cidade a receber a coleção completa.

A grife de sapatinhos infantis Miniatura inaugurou sua primeira loja física, no charmoso Bairro de Lourdes, pólo de marcas famosas de moda em Belo Horizonte. Fundada em 2021 por Gabrielle Torres, caiu nas graças – e nos pés – de filhos de famosos, como Alok, Paulo Gustavo e Thales Bretas e do jogador Hulk, entre outros. Gabrielle e o irmão Gui Torres são sócios no empreendimento, que faz sapatinhos artesanais em couro. São cerca de 35 modelos, que vão do número 15 até o 32, e entre os mais vendidos estão Aurora, Ariel, Bonnie, Joe, Fanie e Olívia.