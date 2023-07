846

A Hering lança coleção de Dia dos Pais intitulada “Sintonia Perfeita”, estrelada por Chay Suede e seus filhos, Maria, de três anos, e José, de dois. A nova coleção conta com as maiores apostas da temporada, como peças em linho, regatas em ribana e algodão, além de jeans. Além dos modelos lisos, a marca traz estampas clássicas e atemporais.

(foto: Divulgaçao)

Esportivo





Boss Watches apresenta coleção “Center Court”, esportiva e sofisticada, com detalhes que combinam

com o DNA dos relógios da marca alemã, resultando em peças versáteis e modernas. O modelo é marcante, com caixa de design contemporâneo e detalhes inspirados nos esportes, feito para

quem busca seus objetivos com foco e determinação.

(foto: Divulgação)

Collab





De forma inédita, a estilista Juliana Jabour e o artista visual Thiago Nevs lançam coleção cápsula de moletons inspirada na exposição individual de Thiago, a “Sobre-Carga” e no DNA criativo do artista. Os moletons são inspirados nas obras que fazem referência à linguagem presente nas carrocerias dos caminhões, com linhas e formas geométricas, elementos figurativos e abstratos.

(foto: Divulgação)

Dia dos Pais





A marca de moda masculina Aramis lança coleção para o Dia dos Pais com campanha estrelada por Cauã Reymond, pai da Sofia e trendhunter da marca. Com a tagline ‘Surpreenda seu pai e se surpreenda’, Cauã assume o papel de consultor Aramis por um dia, oferecendo dicas de presentes para pais e filhos e explorando a versatilidade do mix de produtos da marca.