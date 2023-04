(foto: Fotos:divulgação)

A marca de calçados infantil Klin fez uma collab muito especial com a estilista Martha Medeiros. Aos oito anos de idade, Martha descobriu sua vocação ao criar roupas para bonecas, vendendo-as em uma tradicional feira de artesanato de Maceió (AL). Hoje, é uma das mais consagradas mulheres da moda brasileira, nome de referência no mundo todo por seu trabalho artístico em rendas. A parceria foi inspirada no autocuidado, no amor e no legado de mães e filhas. O resultado foi lúdico e cheio de charme. A Flor do Mandacarú dá o tom à coleção, que conta com onze modelos divididos entre as linhas Freestyle, Princesa, Cupcake, Suami, Jujuba e Chantilly para meninas e mulheres de todas as idades.