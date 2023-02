(foto: Divulgação)







Ainda dá tempo para se produzir para o carnaval; afinal, amanhã é dia útil e as lojas estarão abertas vendendo mil e um adereços para se enfeitar para a folia. A Caedu está com diversos adesivos cheios de brilho, coloridos ou brancos, para colocar no rosto ou no corpo, além de adereços para cabelo, viseiras, tiaras. É só escolher o que combina mais com o seu estilo.

Para os pés





Para o carnaval 2023, a Converse decidiu eletrizar os novos modelos, usando cores vibrantes para transmitir o sentimento da festa. Os Chucks, considerados ícones atemporais, reaparecem com firmeza na celebração. Como uma reimaginação do tradicional Chuck Taylor All Star, o Run Star Hike por si só é uma atração de olhares, mas nessa linha se destaca ainda mais. O famoso patch de estrela da marca que enfeita o tornozelo do calçado é revestido com uma explosão de glitters.

Com abridor





A Itaipava e a Chilli Beans lançaram um óculos com abridor de garrafa nas hastes. A coleção é exclusiva e foi feita visando ao verão e ao carnaval. Essa collab surge em um momento muito especial para a cerveja, que vem ampliando sua comunicação com o público, trazendo agora uma nova experiência de consumo para o brasileiro.

Especial





A Farm desenvolveu uma coleção especial de carnaval, com roupas, fantasias e acessórios. O lançamento foi com festa, tarde de autógrafos em comemoração ao livro do artista baiano Alberto Pitta; lançamento da vitrine da semana do carnaval e criação de conteúdo. Durante o carnaval, entre 17 e 21 de fevereiro, quem acompanhar as redes sociais da marca poderá assistir ao processo de criação de fantasias exclusivas, em parceria com um time de influenciadores. Participarão da ação os parceiros Larissa Luz, Lulu Novis, Felipe Veloso + Leo Pesanuza, Xullyana e Daniel Kalleb, criativos que já são conectados com a marca.