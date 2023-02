(foto: Divulgação)

A AVA Intimates, que desenvolve pijamas e lingeries que unem conforto e personalidade, lança a sea skull, estampa ilustrada com peixes que compõe a coleção Sea&Salt, inspirada na vida marinha. Com tons claros e tecido leve e macio de viscose, a coleção é certificada com o selo “Eu reciclo”, porque conta com uma linha ECO e neutraliza o carbono de todas as entregas, além reaproveitar na confecção 100% do material utilizado para produção das peças.

(foto: Divulgação)

Ano do coelho





O ano-novo chinês é uma data móvel, celebrada a partir dos ciclos da Lua, conhecido como Ano-novo Lunar, e tem seu início marcado pela segunda Lua nova após o solstício de inverno. O ano de 2023 corresponde ao ano 4721 do calendário chinês, que é marcado por figuras de animais. A marca suíça Victorinox lançou um novo canivete de bolso Huntsman – com suas 16 funções – para homenagear o atual signo do zodíaco, o ano do coelho, que é sinônimo de gentileza e paixão. Por conta disso, as relações amorosas terão uma grande importância nesse período.

(foto: Divulgação)

Collab





A Água Azul se juntou com a Capricho para lançar uma coleção cheia de cores que serão tendência para o verão, além de trazer novas modelagens que se encaixam em vários tipos de corpos e de exercícios. A coleção Good Mood foi criada para que as pessoas se identifiquem com algum tipo de exercício que proporcione prazer e constância nos treinos e se encontrem na coleção. Na cartela de cor, rosa, lilás e o preto predominam, mas não faltam os tons neon.

(foto: Divulgação)

Natureza





A empresa gaúcha Dédalos Móveis tem apenas 2 anos de história e já é considerada referência no segmento de alto padrão, pelo design único e pela escolha de materiais nobres na criação das peças. Semana passada, apresentou a coleção Natureza, assinada pelo designer Fabio Lima, em São Paulo. O conceito da coleção envolve elementos naturais, que são lapidados e transformados em produtos sofisticados e fabricados em concreto, pedras nobres como mármores italianos, espanhóis, brasileiros, além de opções translúcidas. Completando a composição das peças, entram madeiras e metais nas criações destinadas para ambientes indoor. Sofás, poltronas, estantes, mesas de jantar, de centro e laterais compõem a coleção, repleta de formas orgânicas e fluidas, ideais para quem procura um estilo mais minimalista e clean. Uma das peças destaques é a mesa Angel, para sala de jantar.