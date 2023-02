(foto: Divulgação)







Em comemoração à volta dos blocos de rua, a Marisa lançou coleção para o carnaval. As peças são confortáveis, despojadas, contam com muito brilho e cores mais vibrantes voltadas para o neon. São pensadas para os mais diversos públicos e participantes de blocos de rua

para agitar ainda mais a folia deste ano.

Acessórios





Maria Fernanda Patrus, da Mundo da Anna, desenvolveu um mundo de acessórios para todas as idades para o carnaval. A empresária/estilista trabalhou com as cores e temas de cada bloco de rua de Belo Horizonte. Para quem vai curtir a folia em clubes ou festas fechadas, ela tem acessórios mais trabalhados e ricos em detalhes. Para os homens, as ombreiras são ótimas opções. @mundodeanna.

Collab





Outra que fez collab para o carnaval foi a C&A, com a marca Ohlograma, um ateliê especializado na curadoria e confecção de peças para quem adora uma “montação” , e a marca da figurinista Alexia Hentsch. Intitulada Do Bloco ao Baile, a coleção promete levar estilo aos foliões que querem curtir o carnaval de sua maneira, onde for. Como dita a moda, as peças têm muito brilho, strass, hotpants, franjas, looks all jeans, transparência, tecidos metálicos, paetês e acessórios irreverentes, como óculos divertidos e brincos para quem não gosta de passar despercebido, maxiestampas, tops com transparência, mix de estampa floral e cores, cortes geométricos e os famosos bodies da Alexia.

No carão





Maquiagem é tudo na festa de Momo e as marcas Quem Disse, Berenice? e Beats, marca de drinques prontos da Ambev, se uniram e lançaram maquiagens que vão deixar os looks da folia ainda mais incríveis. A nova linha conta com três produtos que têm o ecoglitter na composição, um glitter sustentável que não polui o meio ambiente e os oceanos com partículas de plástico, e entrega muita cor e durabilidade para horas de festa.O batom Gloss Iluminado conta com duas cores inéditas e pode ser usado também como sombra. Já o glitter em gel pode ser usado em todo o corpo para trazer muita luminosidade, com textura cremosa e fácil de aplicar, em tons de prata e dourado.

Verão sem fim





Dos blocos de rua aos passeios descontraídos em dias de sol, escolhas conscientes não podem faltar no guarda-roupa. A Malwee sugere escolher peças curinga que podem ser usadas depois, como quimono feminino, tops coloridos, camisetas temáticas. E ainda dá uma dica, de usar gliter

biodegradável. A natureza agradece.