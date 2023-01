(foto: Divulgação)

O ator e empresário Henri Castelli, é o novo rosto da campanha da marca mineira Amil 2023, ao lado do modelo e apresentador Jean Visconti. A coleção trás uma cartela menor de cores, “o inverno 2023 trás sensações de cores repousantes e restauradoras com outras mais acesas e exuberantes que estão conectadas as emoções e comportamentos mais marcantes, onde destacamos o lilás”, diz Alisson Rodrigues, designer da marca. O xadrez se faz presente, e tem também estampa floral. Tecidos como flanelas, sarja e outros meia-estação compõe os 20 looks da coleção. Além das camisas, bermudas, calças e cintos.

Número 1

A LayBack, empresa criada por André Barros e seu filho Pedro Barros, o principal nome do skate mundial na modalidade Park e medalha de prata nos jogos olímpicos de 2021, lançou a sua primeira coleção de roupas. Chamada LayBack Wear, os produtos são direcionados para as tribos do skate e do surfe. São camisetas, bermudas e bonés, inspirados nos desenhos dos rótulos das cervejas da marca, criados pelo conceituado ilustrador californiano, Jimbo Phillips.

Sucesso

Natural de Salvador, Gabriel Pitta (@gabrielpittaa) foi eleito como rosto da nova campanha mundial da Balmain. Emoldurando a linha de joias da maison francesa, o neotop vem despontando no mercado internacional. Antes do sucesso como modelo, Gabriel ajudava a mãe a preparar e vender salgados, doces, pães e bolos. Modelo desde 2016, o jovem de 22 anos tornou-se uma das apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner. Dividindo-se atualmente entre o Brasil e a Europa, Gabriel coleciona no currículo campanhas para Natura, Forum e Osklen.

Proteção

Para aproveitar as férias em família e os dias ensolarados com muito estilo, a marca infantil Pimpolho lançou diversos modelos de bonés lúdicos, com detalhes em 3D. Charmosos e confortáveis, as peças apresentam fechamento com velcro e protegem os pequenos dos raios solares. Cada um dos oito modelos disponíveis possui a temática de um animal diferente em cores vibrantes. Estimulando a criatividade e a diversão, ideais para montar looks coloridos para ir ao parque, praia e piscina.