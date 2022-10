(foto: Divulgação)







Com um streetwear estiloso, vibrante e colorido, a BAW lançou um novo drop de peças infantis com modelos que já fazem sucesso com o seu público adulto, mas desta vez, com texturas diferenciadas para as crianças de 2 a 12 anos. São camisetas, calças e moletons com estampas divertidas, algumas ganharam relevos sensoriais para chamar atenção dos pequenos, como o Vulcano, e a camiseta que faz referência a comidas clássicas como pastel, coxinha e caldo de cana.

Porcelana





Novidade no mercado: a Tramontina lançou sua linha de porcelana. Aparelhos de café, chá e jantar, fabricados na região metropolitana de Recife com mais de 200 itens para casa, bares, restaurantes e hotéis. Além da linha branca, as estampas escolhidas para o lançamento são lindas. Várias em motivo floral, mas o destaque fica para o inusitado motivo com azeitonas em um tom de verde bastante elegante. A queima garante uma camada vitrea 100% higiênica, com porosidade quase zero.

Relógios





A Lacoste acaba de lançar o seu relógio de pulso 12.12, fabricado pela Movado Group Inc., com detalhes icônicos da tradicional camisa polo. Com mecanismo três ponteiros, segue uma estética elegante, moderna e de apelo esportivo, forte característica da marca. Uma caixa leve de resina com infusão de nylon e relevo que faz referência ao tecido petit piqué, aparente na pulseira de silicone e no centro do mostrador curvo e marcante. Na posição de 3 horas, o símbolo do crocodilo – ícone da marca – faz referência à posição na camisa polo. Cores monocromáticas: branco, preto, marinho, rosa, vermelho e o famoso verde Lacoste.

Para os pés





Fundada com o comprometimento de uma produção mais responsável, a marca de calçados Yuool acaba de conquistar a Certificação B de sustentabilidade, uma das mais importantes do mundo. Com o reconhecimento, a fashiontech se torna uma das poucas empresas da indústria de calçados a possuir o selo, que se soma ao Nativa Precious Fiber, do Yuool Tênis, feito de lã Merino, e o Global Recycled Standard, que certifica que o tecido das linhas Fit e Home 2.0 é de fato produzido com garrafas PET 100% recicladas e rastreadas, e algodão 100% orgânico.