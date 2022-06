Em época de campeonato de surfe, a Havaianas fez mais uma collab

(foto: Havaianas/Divulgação)

Desta vez com a World Surf League, e criou uma linha completa de produtos temáticos com sandálias, poncho, toalha e cartela de pins. O lançamento oficial está sendo durante a 8ª etapa do WSL Championship Tour, em Saquarema, até 30 de junho. A coleção é limitada, e os dois novos modelos de sandálias trazem a beleza das águas e de um pôr do sol na praia.





Pink





A Schutz lança sua nova coleção de bolsas e sapatos e aposta em tons de pink, tendo a cor como símbolo de poder, feminilidade e sensualidade. Os modelos também aparecem nas cores preto e prata, e completam a coleção, que é composta apenas por itens em textura verniz, além de outros com os forros internos e as palmilhas na cor pink. A Pink Alert também recria peças clássicas como o mule e o sapato boneca em shapes retrôs e construções imponentes, trazendo também o salto plataforma e a meia pata com bico folha em peças que foram feitas para o dia a dia.





Alok





Os apaixonados por música agora têm a oportunidade de viver uma experiência única com os produtos de áudio desenvolvidos pela WAAW, empresa com assinatura do DJ Alok, que nasce com o propósito de ofertar produtos de altíssima qualidade a um preço justo e acessível, além de uma experiência customizada na hora de comprá-los. A linha de produtos tem em seu portfólio fones de ouvido bluetooth, headsets gamers, headphones, caixas de som portáteis e boombox.





Jeanswear





Com o mote "Criado no Brasil, feito pro mundo", a nova coleção jeans da Reserva traz muitas novidades e apostas. Com uma grande diversidade de modelagens, cores e lavagens, a marca apresenta novos produtos. O conhecido moletom jeans chegou com mais elastano, leveza e conforto. A novidade da temporada fica por conta da modelagem, com detalhes como elástico e cadarço no cós e traz o modelo skinny. Além dele, a nova seleção de peças conta opções Slim, mais soltinha, e a Regular, clássica, mais reta e alinhada.