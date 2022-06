A ASICS e a Sneaker Politics lançam o Gel-Lyte%u2122 III 'Always Ready',

(foto: Fotos:divulgação)





Em 1999, o fundador da Sneaker Politics, Derek Curry, entrou para o exército e foi escolhido para passar nove meses no Iraque, em 2003. Ele voltou às raízes da sua carreira militar e se inspirou nas mochilas que os novos recrutas recebem antes do treinamento básico. A parte superior de lona e camurça verdes vem das suas memórias antes de passar pelo treinamento militar básico.





Lúdico





Os famosos personagens da Sanrio, licenciadora da Hello Kitty & Amigos, são as estrelas da nova coleção assinada pela BO.BÔ. A collab é composta por três suéteres e sete modelos de T-Shirts, disponíveis em tamanho adulto e infantil, que representam as personalidades dos personagens Chococat, Keroppi, Aggretsuko, Badatz-Maru e Pompompurin. São peças estilosas e divertidas e para complementar os looks, a marca criou alças, shorts, saias e jaquetas em couro e alfaiataria, pontos fortes da sua identidade.





Para elas





A Royal Enfield lançou sua coleção feminina buscando o atual atrelado com a identidade visual emblemática da marca de 120 anos. Moderna, estilosa, descolada e funcional, mas do jeito que as mulheres que gostam de uma vida sobre motocicletas querem. O design de cada peça teve atenção total da equipe criativa para melhorar ainda mais a experiência de pilotagem sem deixar de lado estilo e conforto, inclusive para a vida fora das motos. O lançamento tem diversas estampas exclusivas desenvolvidas para a linha 2022, com camisetas e camisas, jaquetas de couro, calças, tênis e botas. A linha inclui ainda luvas e mochilas.

Marrom





Renegada no mundo da moda durante um bom tempo, o marrom em alta. A tonalidade escura é considerada neutra por seu sútil tom de terra e é bastante versátil na hora de montar diferentes looks, e combina facilmente com tons mais alegres como laranja, vermelho e amarelo, passando para as mais fortes como o preto. Também, fica perfeita para ser usada em uma proposta tom sobre tom. A Picadilly lançou uma coleção completa de calçados para o inverno neste tom.