(foto: Diculgação)







A cantora, artista plástica e modelo Ana Schurmann lança série de camisetas artísticas com imagens de suas telas, retratando animais diversos. Parte da venda é revertida à instituições que dão suporte a animais abandonados e em situação de vulnerabilidade. Batizada "Ana Schurmann Art", a coleção é composta por seis estampas e as t-shirts são assinadas. A primeira instituição selecionada para receber parte do lucro das vendas é a Marilda Flores.

(foto: Divulgação)

Colorida





Fugindo das cores escuras, tradicionais no outono inverno, a Amaro, resolveu trazer muita cor para a coleção da estação mais fria do ano, ainda em linha com a tendência da moda dopamina que está bombando nas ruas há alguns meses. O movimento traz uma energia mais vibrante, com uma cartela que tem o verde, laranja, roxo e rosa, com inúmeras possibilidades de combinações diferentes, principalmente na nova coleção Color Blocking, que é reflexo da força dessa tendência no streetstyle nacional e internacional.

(foto: Divulgação)

Bambu





O Mundo do Enxoval acaba de lançar uma nova linha de cama confeccionada em fibra de bambu. Com qualidade premium, o toque do tecido é extremamente macio e leve, além de possuir propriedades bactericidas e que inibem odores. O tecido em fibra de bambu também é termorregulador, capaz manter-se fresco no verão e aquecido no inverno, além de facilitar a evaporação do suor durante a noite.

(foto: Divulgação)

Teddy





Iorane acaba de lançar mais uma cápsula especial, a Teddy, com peças em textura felpuda, em cores candy que traduzem o mood cool, descomplicado e jovem da coleção. Em uma alusão ao ursinho de pelúcia, a textura é uma alternativa ao uso de peles animais, que se tornou uma tendência.