A Hope continua reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de produtos com baixo impacto ambiental e a prova é a nova coleção Green, feita com matéria-prima derivada da celulose e produtos químicos recicláveis, com toque macio, sem substâncias tóxicas em sua fibra, e precisa de 20 vezes menos água para ser produzida, além de ser 50% mais respirável. A marca ainda tem a coleção Touch, com tecido biodegradável, e a calcinha absorvente e reutilizável Flow, que simboliza a redução de cerca de 3,3kg de lixo ou 480 absorventes descartáveis por calcinha.

Com acabamento italiano, feita com o exclusivo algodão egípcio de 230 fios de fibras longas, a Lily Garden é um dos lançamentos da Blue Gardenia para o início deste ano. As peças têm uma pegada boho, cheias de romantismo. A estampa remete a uma pintura delicada e, com seus florais nos tons verde e rosé, formam uma composição harmônica em uma paleta de cores composés.

Uma peça única produzida toda em fio de ouro nobre maciço 18 quilates, com acabamento em brilhante negro na ponta das hastes. Assim são os primeiros óculos desenvolvidos pela designer Jéssica Garcia, fundadora da Detelle Joias, de joias feitas a mão. A peça foi encomenda especial de um cliente e teve duas inspirações: Céos, titã do conhecimento, filho de Urano. Outra inspiração foi o inventor e cofundador da Apple Steve Jobs, não apenas em razão do próprio modelo de óculos que o empreendedor usava, mas por sua personalidade marcante. Foram oito meses de pesquisas e produção de protótipos até o resultado final, que oferece leveza, conforto, elegância, luxo e requinte. A joia tem design fluido e orgânico, e leva 19 gramas de ouro nobre na coloração champanhe, dois diamantes negros de 0,15 quilate na lapidação spike, cravados ao fim de cada haste com finalização inglesa. Além disso, os óculos não têm nenhuma chapa reta e outro ângulo de 90 graus que não o encontro entre as hastes e a parte frontal da armação, onde são colocadas as lentes.

Os fãs de “Minecraft” começaram o ano com o pé direto. A Puma faz uma parceria com a popular marca de videogame Minecraft e criou uma coleção exclusiva de roupas e tênis para os aventureiros e exploradores fãs das labels. Amados (e alguns temidos) mobs de “Minecraft” estampam camisetas, capuzes, calças e o icônico tênis Suede, da Puma. A paleta de cores é elegante, com branco, cinza e preto, e as peças receberam logotipos e personagens coloridos.