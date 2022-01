Consegui limpar o box do meu banheiro

Limpar box é difícil, mas existem produtos que facilitam a vida (foto: Pixabay)

Parece milagre, mas depois de um ano e meio fazendo testes finalmente consegui limpar o box de vidro blindex do meu banheiro. Nem acreditei. Quase desmaiei de emoção. Suei muito, cansei um pouco os braços, mas o esforço valeu a pena. Consegui este feito miraculoso graças a duas das inúmeras dicas que recebi dos leitores. Uni as duas e coloquei em prática.

Só para relembrar, em julho de 2016 escrevi pedindo socorro, pois tinha tentado todas as dicas encontradas na internet e nada. Até a que manda fazer a mistura de um litro de água, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de sabão em pó, uma colher de sopa de álcool, uma colher de sopa de vinagre. Realmente acreditei que daria certo porque bicarbonato limpa tudo, mas não adiantou nada.

Entendi que essa mistura é muito boa para box que não está com as manchas muito antigas. E mais uma vez aconselho as pessoas que têm blindex novo e limpo, que passem o impermeabilizante Nanomax, que impede que a gordura do corpo agarre no vidro. Atenção, ele não limpa, mas evita que a sujeira grude.

De lá prá cá recebi muitas sugestões: limpa box da Uau, não funcionou. Sabonete lux branco, passado com o lado áspero da esponja comum de cozinha, com força moderada, não funcionou. Umedecer uma esponja com água fria e aplicar pasta de dente de qualquer marca (na esponja), esfregar sobre as manchas no vidro seco e enxaguar com água morna; infelizmente não funcionou. Thiner ou querosene, não deu certo.

Indicaram limpar com shampoo anti-resíduos, porém tenho que confessar que esta sugestão eu não testei. Não sabia qual era o produto, pedi o nome mas a leitora não respondeu.

Teve gente que “chutou o balde” e sugeriu largar prá lá, colocar apliques no vidro e outros deram a ideia de jatear o box. Porém, se colocamos vidro transparente foi por uma preferência, se jatearmos, o box ficará fosco e muda a concepção estética do banheiro.

Aí, relativamente há pouco tempo, o leitor Felipe me deu uma grande ideia: raspar com gilete. Pouco tempo depois, a gaúcha Maria relatou sua experiência dizendo que havia mudado de endereço e o box parecia que era pintado de branco, tal era a sujeira de resíduos de sabonete. Ela usou um produto chamado limpeza pesada, que parece um óleo com cheiro de querosene, da marca Búfalo, que em Porto Alegre custa cerca de R$ 17. Esfregou puro com esponja do lado áspero e saiu bem fácil. Depois lavou novamente com aquele produto a base de saponáceo para fogão da Veja. Ficou zérinho. Atualmente só mantém com uma mistura que deixo ao lado do vaso: água sanitária, desinfetante coala 25 gotas, um desengordurante qualquer num aplicador, e água. Ela garantiu que fica sempre brilhando.

Fui à luta. Não encontrei o produto indicado, mas comprei o Limpa Tudo da Arcbril, peguei uma espátula, uma esponja nova, Bombril e luvas. Usei o produto sem diluir, na bucha seca. Passei no vidro, esfregando com uma pressão razoável. Deixei agir e depois raspei com a espátula. Tornei a esfregar com o produto e fui enxaguando. Saiu bastante. Depois de uns dias, repeti o processo, e ficou zerado. Box brilhando. Só não fiz ainda a mistura indicada que a leitora deixa no banheiro e aplica com frequência. Ah, diariamente, após o banho passo um pano para secar o vidro e evitar que ele seque naturalmente, evitando assim as marcas de gotinhas.

Podem testar, vão se surpreender com o resultado. Agora estou feliz com meu box limpinho!