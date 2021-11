Peças de design de decoração, além das pedras a Kuarar usa materiais orgânicos e naturais (foto: Divulgação)

Em 2019, a administradora e entusiasta de litoterapia (estudo de pedras) Carolina Barros Schlumpf fundou a Kuarar, marca de home decor, essencialmente brasileira, focada em pedras, cristais e energia. O nome vem do tupi-guarani e significa nascer do sol, unindo a energia que move a criação das peças e os detalhes únicos do solo brasileiro. Com lifestyle diferenciado traduzido em peças de design de decoração, além das pedras a Kuarar usa materiais orgânicos e naturais, produzindo produtos ecofriendly e veganos.

Peças de design de decoração, além das pedras a Kuarar usa materiais orgânicos e naturais (foto: Divulgação)

Harry Potter





Nova seleção de peças em parceria com a Warner Bros Consumer Products traz um toque de magia para dentro da cozinha. A Le Creuset lançou a coleção Harry Potter™, em parceria com a Warner Bros. Consumer Products. Em edição limitada, o mix encantado de peças em ferro fundido, cerâmica, utensílios e acessórios para a cozinha vem com design inspirado no mundo do bruxo. São panelas, descanso de colher, chaleira, luvas e set de espátulas.

Coleção de alto-verão, intitulada Neon (foto: Divulgação)

Neon





Arezzo apresenta sua coleção de alto-verão, intitulada Neon, trazendo modelos clássicos do verão com um toque moderno da nova paleta de cores de sandálias, papetes, mules, rasteiras e escarpins, que transitam entre tons cítricos e inspiram momentos vibrantes e solares. As sandálias de salto acompanham as principais tendências no cenário global, pensadas para a mulher brasileira. As mules se apresentam em elegante versão, com salto bloco inspirado nos anos 2000, com muita estabilidade. Destaque para a sandália de bico quadrado com tiras finas coloridas e salto pino, que é novidade.

Yves Saint Laurent Beauté trouxe ao Brasil os batons Rouge Volupté Shine (foto: Divulgação)

Batons





Yves Saint Laurent Beauté trouxe ao Brasil os batons Rouge Volupté Shine, com cores icônicas em uma textura sutil e cobertura média. Com pigmentos brilhantes e 65% de sua fórmula composta por seis diferentes óleos essenciais e extrato de romã, os batons proporcionam alto brilho, maciez, hidratação, conforto e suavidade. A coleção vem em 10 tons vibrantes e reluzentes.