A Studio Z lança coleção especial de sapatos e acessórios. A fast fashion de calçados conta com uma seleção de produtos especiais para cada estilo de mulher: da clássica à fashionista, da básica à romântica, são vários itens como sandálias, escarpim, bolsas e muitos outros acessórios.

Nova parceria





Com a identidade da Melissa, mas sob o comando de Alexandre Herchcovitch, a nova collab dá vida à Melissa Chunky Sandal + À La Garçonne, uma sandália de tiras largas e ajustáveis com fechamento em velcro. A papete é leve e confortável, graças à sola em EVA. A cartela de cores, versátil, é composta de tons básicos até combinações contrastantes e fashionistas.

(foto: Divulgação)

Para homens





A J'Adore acaba de lançar uma coleção de joias e óculos para homens. Uma boa pedida como opção para presente neste Dia dos Namorados. A marca mineira lança, a cada quinzena, coleções cápsulas com cerca de 15 a 25 peças. Desta maneira, conseguem oferecer, sempre, itens dentro das principais tendências. Além da grife principal, o grupo conta também com as marcas Sal & Luz semijoias, J’adore To Wear, J’adore Sunglass, outra novidade da empresa, e a J’adore For Men.

(foto: Divulgação)





Crochê





O crochê, um trabalho manual tão antigo, está em alta, principalmente em bolsas. A Crochet com a Paty, marca de produtos customizados, é destaque nesta arte que é tendência mundial e tem conquistado as passarelas de grifes como Kate Spade, Valentino, Chloé e Stella McCartney. Destaque para a bolsa Sevilha, com alça de bolas, e para a bolsa Capri, com alças modernas de madeira, ou ainda o modelo Berlim, com alça estampada com regulagem para usar na transversal e deixar o look mais descontraído.