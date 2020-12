(foto: divulgação)

Inspirada no clima litorâneo, a grife mineira Lore atualiza o navy e apresenta looks elegantes, despojados, com designs contemporâneos para o alto verão. Inspirada nas refrescantes brisas das praias, a marca mergulhou fundo no universo marítimo e trouxe algumas das melhores referências de looks para a estação mais quente do ano. A coleção balneário Songs of the sea apresenta cerca de 50 propostas em produções leves, fluidas, com um mood fresh e despretensiosamente chique. Os modelos são ideais para quem deseja transitar com sofisticação em todos os ambientes, desde um jantar em restaurante a um passeio a bordo de um iate.

(foto: divulgação)

Fim de ano





Para celebrar o fim do ano, a marca Alexandre Birman acaba de lançar a coleção cápsula Holiday 2020. São cinco sandálias, chamadas Make a Wish, e cada uma tem um desejo para o encerramento deste período e para o início de 2021. Os materiais Metallic Skin Soft e Nappa Kiss trazem sofisticação, mas sem deixar de lado o conforto e a durabilidade que fazem parte do DNA da marca. Cada uma vem em uma cor, representando o que a pessoa deseja para o próximo ano.

(foto: divulgação)

Com arte





A Kipling lançou nova coleção em colaboração com o renomado artista Keith Haring. Os produtos trazem a energia positiva da pop art para a vida diária, além de honrar o valor de inclusão e celebrar a cidade como um lugar de conexão, criatividade e descoberta. Keith Haring é famoso por sua arte urbana, além de produzir peças para beneficiar hospitais, grupos de crianças carentes e diversas organizações comunitárias de saúde. A parceria deu vida a modelos icônicos e singulares. Uma das apostas fica por conta da mochila com estampa gráfica característica da pop art.

(foto: divulgação)

Réveillon





Para celebrar o réveillon, a PatBO lança a coleção cápsula Vintage Scape, um convite a um mergulho na essência da marca. Desenvolvida em um momento de transformação para todos, é inspirada no movimento da água, elemento que é ponto inicial para o surgimento da vida e tem como significado a origem, purificação, força e também limpeza. As peças da coleção transmitem esses conceitos com shapes e detalhes que remetem ao mar, do fundo até a superfície. Os looks all white trazem uma bossa autoral para as peças, que se contrastam com mix de texturas e entremeios. Para completar, a estampa coquilles vintage, que tem como ponto de partida a gravataria de conchas de ilustrações vintage.