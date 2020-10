(foto: Divulgação)

A Youcom apresenta uma coleção cápsula de jeans upcycling. Para mostrar que pequenas atitudes podem transformar o mundo, a marca fez uma coleção de peças produzidas com tecidos reutilizados, como forma de repensar hábitos de consumo. Composta por um chapéu, uma saia, uma jardineira e um top, cuja matéria-prima é derivada do reaproveitamento das sobras de jeans, o objetivo da linha é transformar algo que seria descartado em algo novo, aliando o design de produto com conceito de desenvolvimento sustentável. As peças conservam as características e composição dos tecidos originais. As peças foram criadas em parceria com a Vanelise Confecções.

(foto: Divulgação)

Para maratonista





Nem só de um bom tênis é feito um maratonista. A grife brasileira Authen é a única marca de roupas no mundo que projeta roupas para cinco etapas de treino do maratonista. A roupa certa também faz a diferença no desempenho e performance de cada quilômetro. Um grande diferencial da marca é o Marathon Cycle™, uma linha completa de produtos projetados para as diferentes etapas de treino de uma corredora, desde o preparo-base até as grandes maratonas e a etapa de recuperação pós-prova. Foram também os primeiros a incorporar o technical activewear, conceito importado que traduz essa necessidade de criar propósito para as peças.

(foto: Divulgação)

Orquídea

A L’Occitane au Brésil acaba de colocar no mercado a linha de cuidados faciais Orquídea, com produtos para peles mistas e oleosas, feita com extrato da flor, que estimula a produção de colágeno. São 6 produtos: gel de limpeza facial, tônico micelar facial 3 em 1, hidratante facial FPS 30, hidratante labial FPS 25, a máscara matificante facial, e a máscara detox facial.

Candy colors





Roupas e acessórios em tons pastel estão em alta. Essa tendência promete ser o must do verão. Pensando nessa trendy, a Piccadilly incluiu em sua coleção primavera-verão 2021 alguns modelos de calçados nos tons de verde, azul, nude, rosa clarinho, para que as mulheres consigam apostar nessa paleta de cores sem abrir mão do conforto. Femininas e versáteis, as cores suaves oferecem um visual sereno, leve e passam até mesmo uma sensação de frescor.