(foto: Divulgação)







Com influência da natureza, o verão 2021 de Liebe Lingerie explora temas naturais, incorporando elementos do oceano, fauna e flora, para a temporada mais alegre e colorida do ano. Fluidez e leveza com design inovador em peças atemporais. O tom da vez é inspirado em um azul oceânico, brilhante e intenso. E, em contratempo, apresenta a cor rosa-apple, feminina, contemporânea, calma e instigante, que se une aos clássicos preto, branco e red velvet. Entre as peças, bodies, croppeds, calcinhas e sutiãs.

Pasha





Cartier lança novo modelo do relógio Pasha com design funcional e personalizável. Desde sua primeira versão, em 1985, o Pasha desafia o status quo, com seu design marcante, que combina formas opostas e visual contemporâneo. Fiel ao modelo original, o novo relógio conta com updates que o tornam ainda mais sofisticado e funcional. O lançamento conta com os jovens famosos Rami Malek, Troye Sivan, Willow Smith, Maisie Williams e Jackson Wang como embaixadores. Os algarismos árabes, a fusão do quadrado e do círculo, os ponteiros em forma de diamante e a coroa com trava estão entre os símbolos que o Pasha carrega desde sua primeira versão. A nova coroa em safira ou espinélio azul, com gravação personalizada, e a funcionalidade de troca de braceletes são alguns detalhes que tornam o novo modelo ainda mais funcional e democrático, com design unissex. O relógio Pasha de Cartier chegou a todas as boutiques e e-commerces da Cartier em 4 de setembro. Disponível em 35mm e 41mm nas versões aço, ouro, diamante e skeleton. O preço sugerido pela marca é R$ 43.500.

Skate





A skatista Lizzie Armanto é a mais nova parceira de estilo da Vans. Por causa de seu estilo aventureiro foi convidada a assinar mais uma collab de tênis, vestuário e acessórios com a marca. Considerada uma verdadeira personificação do espírito da Vans, Lizzie Armanto é um ícone de originalidade e positividade. A assinatura especial da coleção é um gráfico de um coração pulsante. Todos os designs da coleção são baseados em tons primários, naturais e selvagens. A coleção é composta por jaqueta corta-vento, moletom, calça legging, boné, meia, mochila e o tênis, é claro.

Além da moda





Ermenegildo Zegna lançou a campanha da coleção primavera 2020, e o diretor criativo da marca, Alessandro Sartori, se inspirou no legado que será deixado para futuras gerações. O sonho de Ermenegildo Zegna quando fundou a marca não era apenas criar os melhores têxteis do mundo, mas tornar sua cidade natal – e o mundo ao seu redor – um lugar melhor para gerações futuras. 2020 marca o 110º aniversário da grife honrando esse legado. Ermenegildo plantou mais de 500 mil árvores a partir dos anos 1930, e transformou a paisagem ao redor da sua fábrica de lã em uma reserva natural de 100 quilômetros quadrados, conhecida como Oasis Zegna. Para dar continuidade a esse trabalho a empresa convidou a sociedade a fazer parte da floresta Zegna apoiando com a compra de um coração de madeira gravado, feito de árvores caídas na reserva.