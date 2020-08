(foto: Divulgação)







A Tiffany & Co lançou uma edição especial do bracelete Bone Cuff de Elsa Peretti® para comemorar o 50º aniversário da joia e a paixão de Peretti pelas cores. Feminina e com design inovador, a peça foi lançada na década de 1970 e carrega toda a sensualidade das joias de Peretti. O lançamento no Brasil foi em julho, e a peça chega em tons vibrantes de vermelho e azul com a inscrição "Edição especial". Seu artesanato pioneiro é exemplificado na maneira como o bracelete contorna perfeitamente o pulso, projetado especificamente para os pulsos direito e esquerdo, e para ser usado como um par, tornando-se parte do corpo. Uma prova da curiosidade e criatividade de Peretti: a forma tátil e escultural do bracelete é extraída de suas visitas quando jovem à cripta de uma igreja capuchinha do século 17, em Roma, e seu tempo passado em Barcelona inspirado na Casa Milà, de Antonio Gaudí.

(foto: Divulgação)

Close





A Miu Miu lança sua coleção Close de estudos visuais, que engloba o tema da proximidade, onde cada fotógrafo criou uma série de declarações visuais sobre o relacionamento único e íntimo que eles compartilham com o tema. O resultado é um esforço coletivo de uma ampla variedade de criativos que trabalham em várias mídias. Os trabalhos foram montados em colagens usando técnicas físicas de recortar e colar, propondo uma intimidade ainda mais preciosa em um momento de maior separação e isolamento.

(foto: Divulgação)

Ser





A estilista Renata Shmulevitch, da FIT, se uniu com a designer Marcela Scheid e fizeram uma coleção cápsula, a quatro mãos, que abraça os sentimentos da mulher real e entende suas imperfeições. Marcela buscou como caminho uma temática que pudesse impactar e propor novas reflexões para as clientes e surgiu assim o tema "vulnerabilidade". Parafraseando Brene Brown, “assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passar nossa vida fugindo dela”. Ao se aceitar, revelamos quem verdadeiramente somos. A coleção é composta por três estampas exclusivas e quatro peças, sendo um moletom, uma camiseta, blusa de manga curta e blusa de manga longa e gola alta, todas disponíveis nas cores cru e vermelho.

(foto: Divulgação)

ComGlam





Conforto e elegância: essa é a proposta da Arezzo com a nova linha ComGlam. Afinal, os últimos tempos nos ensinaram a estar mais presentes, a valorizar o simples, a aproveitar cada momento. As dificuldades mostraram que devemos priorizar o que nos faz bem. Por isso a marca uniu conforto e elegância, sem perder o glamour. A nova linha traz mules de salto médio e flats em três versões: jeans, dourada e preta.