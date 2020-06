A Chilli Beans lançou uma campanha focada em óculos de grau que traz armações e lentes com descontos. A "Chilli Mil Grau" convida os consumidores a darem um tapa no visual, começando pelas armações, lembrando que o produto não precisa ser formal. Neste mês, o consumidor não paga pela tecnologia Blue UV Filte da Essilor, que protege contra a luz azul-violeta. Em julho, a parceria é com a alemã ZEISS, que vai presentear com o VR One Plus, os óculos de realidade virtual da marca.





Of chic

A nova coleção de inverno da Lacoste é inspirada na década de 1990. Intitulada Festival of Chic, a grife francesa traz roupas que exibem criatividade, com cores neutras e uma forte presença das estampas em xadrez e príncipe de gales. Peças emblemáticas da Lacoste, como a tradicional camisa polo príncipe de gales, em tecido de jacquard e corte ajustado ao corpo, são destaque para os homens. Enquanto que para as mulheres, o vestido polo surge com uma releitura divertida, brincando com tons mais fechados.





Pantufas





Adaptando-se às atuais necessidades das consumidoras, a Picadilly, que sempre apostou em calçados tecnológicos e com muita referência de moda, dá espaço para mais uma categoria em seu portfólio, as pantufas. Em tons neutros, acompanhada da frase Sweet home, a novidade promete manter os pés aquecidos no inverno. A pantufa pode ser encontrada em duas opções de tamanho: M (33 ao 37) e G (38 ao 42), e está à venda apenas no e-commerce.





Para os olhos





Para colorir os olhos, a RK by KISS lança coleção de paletas de sombra que, além da ultrapigmentação, possuem tecnologia com texturas aveludadas. São três paletas com nove tonalidades cada uma, inspiradas nas pedras preciosas, em composições de cores conectadas com as tendências atuais: Amethyst, com tonalidades de roxo e lilás; Ruby, com nuances avermelhados e terrosos; e Topaz, em tons alaranjados e neutros.