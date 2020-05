(foto: Divulgação)

Ótima opção para presentear as mães em época de isolamento social é o novo Mavala’s Secrets Gift Box, que reúne seis produtos essenciais para uma rotina de cuidados com as mãos e unhas, resultando em uma manicure perfeita. Removedor de cutícula, com fórmula tixotrópica que amolece, em uma única aplicação, as cutículas para que sejam empurradas cuidadosamente. Scientifique K+: endurecedor de unha sem formol. Mavala 002: base com dupla função: protege a superfície da unha dos pigmentos dos esmaltes, e protege de choques ou qualquer fator externo. Colorfix: fixador de esmalte. Óleo secante que seca o esmalte enquanto nutre e hidrata as cutículas. Creme para as mãos, para uso diário.

(foto: Divulgação)

Dia das Mães





A Rommanel, fabricante de joias folheadas, criou a coleção Para Elas, da atriz Giovanna Antonelli, como dica de presente para as mães. A coleção conta com peças para todos os estilos: máxi, correntaria, ear cuffs, colares, pulseiras e anéis que transitam do clássico ao moderno com muita personalidade.

(foto: Divulgação)

Orientavida





A ALME, nova marca do grupo Arezzo&Co. focada em bem-estar e conforto, prepara um Dia das Mães especial ao lado da ONG Orientavida. Para cada sapato vendido pela marca um será doado a uma mulher acolhida pela ONG. Além disso, a grife lança camisetas especiais bordadas por artesãs da Orientavida. A ONG, liderada por Celeste Chad, transforma e capacita centenas de mulheres em situação de vulnerabilidade, já tendo formado mais de 4 mil artesãs e beneficiado mais de 1,5 mil famílias com seu projeto.

(foto: Divulgação)

Joias





A Vivara aposta na expansão do seu mix de produtos para o Dia das Mães. O icônico “V” da marca personifica novos modelos de carteiras e porta-cartões da Coleção Identidade. A data especial também recebe lançamentos de óculos, relógios, além de uma fragrância exclusiva, ideal para o Dia das Mães, e todos já estão disponíveis no e-commerce. O grande destaque fica para os relógios, em edição limitada, que surgem cheios de atitude e sofisticação em uma versão joia para a mulher, que busca um acessório chic e elegante para usar na sua rotina diária. Com 30 diamantes cravejados no dial, composto com a pulseira Mesh, o modelo poderoso ganha estética fluida e minimalista, mostrando o DNA de criação de joias memoráveis.