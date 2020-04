Cris Barros lança coleção capsula do seu outono-inverno 2020

(foto: Josefina Bietti/divulgação)







Inspirada no oriente ancestral, com seus contos e lendas, Cris Barros lança a segunga coleção capsula do seu outono-inverno 2020, intitulada Ikebana. O alto inverno da marca estuda o floral em diferentes formas, como nas estampas exclusivas, florais bordados e tecidos nobres trabalhados com transparência, sempre valorizados por shapes que inspiram movimento. A influência oriental também aparece nos vestidos de babados com as simbólicas cerejas de ponto-cruz, nos botões alamares aplicados em várias peças, bem como nos vestidos de floral com bordados que resgatam a silhueta do tradicional kimono japonês. O veludo, em cores off e preto e tecidos multicoloridos trabalhados com bordados de flores e espelhinhos dão vida a vestidos e saias midi inspirados nas lendárias túnicas orientais.

Mães





O designer carioca Antonio Bernardo lança sua coleção para o Dia das Mães com joias cheias de memórias afetivas, entrelaces, abraços, suavidade e efeitos óticos dinâmicos. Brincos, colares, pins, anéis e pingentes podem ser vistos em ouro e prata. Destaque para o anel e pulseira MORPH, que podem ser personalizados com iniciais ou um nome. Destaque para o colar Road (foto), em prata 925, que remete a uma estrada sem fim, com chapas de prata que contornam o colo com as suas curvas suaves, caminhando para o centro da joia. Ele gira sobre si mesmo, em espiral com centro

Óculos





O apresentador e youtuber Matheus Mazzafera, mesmo em quarentena, lançou sua primeira coleção de óculos pela Chilli Beans. Claro que foi todo on-line, no site da marca, com muito estilo e com a personalidade de Mazzafera. São dois modelos do estilo mascará, exclusivos e com detalhes, que faziam muito sucesso nos anos 2000. Para Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans, a união do Matheus com a marca fortalece o diálogo com o público do artista e da marca.

Clássico





Inspirada pelo movimento de desconstrução de tênis, os designers da Vans continuam criando releituras de seus modelos clássicos, agora através do "Overply Pack", numa reinterpretação dos icônicos Era e do Old Skool. A Vans reveste duas silhuetas tradicionais através da perspectiva "faça você mesmo" e da inspiração dos antigos sapateiros, que utilizavam couro e corda na confecção ou reparo dos calçados, para apresentar a coleção Overply. Com sobreposições de camadas de lona e de couro em tons de azul-marinho, a coleção traz combinação monocromática dos ilhoses em conjunto com os detalhes das costuras feitas a mão.