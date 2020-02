(foto: Divulgação)

Com inspiração nas mulheres, a grife carioca Animale criou seu inverno’2020 transmitindo força, coragem, personalidade e, sobretudo, feminilidade. Para representar a coleção, foram convidadas as atrizes Maria Ribeiro e Tais Araujo, que traduzem tudo o que a marca quis representar. Mulheres olha para o feminino de forma intrínseca, traduzindo décadas e personalidades, mas sobretudo sua singularidade. Conectar-se a uma rede de mulheres fortes à nossa volta, seja para emprestar um vestido, ouvir chorar, dizer umas verdades com amor, ou largar tudo para ir com você comemorar a sua promoção no trabalho. Aqui tudo pode, tudo inspira. Uma coleção inspirada nelas, feita por elas e para elas.

(foto: Divulgação)

Carnaval

Ainda dá tempo. A Farm lançou fantasias para o carnaval. As peças trazem conforto e irreverência com mistura de cores, estampas e muito brilho. Além das fantasias prontas – Deusa Dourada, Palhaço, Chakras e os clássicos bodys de flor com transparência –, os conjuntos básicos de hotpants e tops são os preferidos para quem quer usar a criatividade e montar o próprio look. Eles vêm nas cores preto, vermelho e azul.

Mulher Sagrada

A união dos elementos da natureza com a intuição para alcançar o feminino deram vida à mais nova coleção de bijuterias finas da estilista Camila Klein. Como está a sua Mulher Sagrada? Camila acredita que a mulher primitiva conhecia muito mais sobre si mesma e sobre sua conexão com a natureza do que a mulher contemporânea e, nesta coleção, propõe um resgate do verdadeiro poder feminino. A coleção traz os quatro elementos como diferentes forças presentes em todas as mulheres: o fogo, que tem o sol como fonte, é a força da transformação; a terra representa o espelho da estabilidade e da determinação; o ar é a expressão da leveza e da inquietude, de energia expansiva e movimentadora; já a água é relacionada à fluidez e às questões emocionais, a energia que estimula a intuição. Essa ligação deu origem às cinco primeiras famílias de peças da coleção: Arar, Semear, sAdubar, Regar e Brotar.

(foto: Divulgação)

Conforto nos pés

Hoje o conforto é tudo, princpalmente quando o assunto são os pés. A Picadilly lançou alguns tênis que atendem bem a esse quesito e alguns bem dentro da moda. Destaque para o verde militar com fechamento em elástico cruzado. Está na cor da moda e é fácil de combinar com qualquer peça. Se correr ainda dá tempo de comprar para curtir os bloquinhos de carnaval.