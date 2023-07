Cláudio Venturini abre evento gastronômico que une arte e boa comida

739

Cláudio Venturini é um dos talentos do rock de Minas Gerais (foto: Facebook/reprodução)

Cláudio Venturini e o tecladista Christiano Caldas são os convidados da estreia do projeto Jantar com Artista, em 9 de agosto, no Convivere Piano Lounge. No repertório, canções do 14 Bis, de Flávio Venturini, Lô Borges, Beto Guedes, além de composições de Cláudio e músicas do Clube da Esquina. O menu será dividido em entrada, prato principal e sobremesa.





O QUE VEM DA COMUNIDADE





A segunda edição do Festival Toca na Favela está confirmada para o período de 10 a 20 de agosto, no CCBB BH, com programação gratuita que inclui música, artes visuais, dança, cinema e teatro. Entre as atrações confirmadas estão o artista plástico Maxwell Alexandre (RJ), a antropóloga Janaina Damasceno (SP), a DJ e produtora musical Marta Supernova (SP) e a cantora Adriana Araújo (BH).





AGENDA

UMA VOZ, UM INSTRUMENTO





Tulipa Ruiz encerra a edição 2023 do projeto Uma Voz, Um Instrumento, em 13 de agosto, às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. No repertório, canções do show "Tulipa noire".





NEY

“BLOCO NA RUA”





Show mais recente de Ney Matogrosso, "Bloco na rua" prova que tem fôlego. Tanto que a corrida para os ingressos da apresentação em dezembro, no Minascentro, já começou. A produção acredita que, mais rápido do que se imagina os ingressos se esgotam.





CBT

TEMPORADA DUPLA





A Companhia Brasileira de Teatro chega em agosto ao Teatro Sesiminas para apresentar o espetáculo "Sem palavras", com texto e direção de Marcio Abreu, e "Descartes com lentes", solo de Nadja Naira com texto de Paulo Leminski e direção de Marcio Abreu. A programação é uma realização do Sesi, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio da Cedro Mineração.