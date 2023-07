Empresária mineira abre segundo endereço de confeitaria italiana

739

A paixão de Lorena Cozac pela cozinha vem da infância e sempre contou com o incentivo de sua mãe, Lilian, atenta ao talento da filha. Na faculdade, durante o curso de administração, ela fazia trufas, que eram disputadas.



A procura era tanta que tinha vendedoras. Nascia ali a empreendedora, numa época em que empreendedorismo nem era tão falado. Hoje, aos 40 anos, Lorena está à frente da tradicional confeitaria italiana Mole Antonelliana, cuja segunda loja foi inaugurada recentemente, na Casa Fiat.



Tanto na loja da Avenida João Pinheiro quanto no espaço recém-inaugurado, não pode faltar, segundo Lorena, a torta Saint Honoré - "O carro-chefe da confeitaria, com camadas de massa folhada, recheadas com creme de chocolate, cobertura de chantilly, folhas de chocolate e bombinhas de baunilha caramelizadas". Já no seu gosto pessoal, "não pode faltar a bomba de baunilha".



Lorena tem como uma das suas grandes inspirações o tio Charles Cosac. "Charles é uma inspiração para o mundo!", declara. "Além do privilégio de ter o mesmo sangue dele, ele sempre me tratou como uma sobrinha querida, me dando boas orientações e me incentivando na minha jornada de vida. Sua sinceridade e autenticidade são, de fato, uma grande inspiração nas minhas escolhas de vida."





Desde a infância, nos almoços de família, você convive com a cozinha italiana. De lá para cá, o que mudou seu olhar sobre a contribuição da cozinha italiana em Minas?





Acredito que hoje Belo Horizonte está muito abastecida de excelentes restaurantes italianos, com chefs renomados. Como venho de uma família italiana e trabalho em uma confeitaria italiana, acho que essa fusão só eleva a cidade.





Claudio Gontero fundou a Mole Antonelliana. Que importância ele teve na difusão da cozinha italiana em Belo Horizonte?





Ele trouxe sofisticação para a capital mineira em termos de confeitaria, além de ele ter sido o meu mestre. Com ele aprendi a importância de manter padrões de qualidade e nunca se corromper. E a Mole Antonelliana é uma marca registrada da confeitaria italiana. Cláudio trouxe a confeitaria italiana da região do Piemonte para o Brasil. E a confeitaria italiana tem como característica preservar o verdadeiro sabor dos doces, sem deixá-los extremamente doces.





Quando e como surgiu a proposta para comprar a Mole e qual o seu grande desafio ao aceitar o negócio?





Surgiu quando Cláudio decidiu voltar para a Itália e queria uma pessoa que continuasse seu legado. Eu já trabalhava com chocolates e fornecia para ele. Essa parceria durou um ano.



Depois disso, ele me ofereceu a confeitaria e, no mesmo instante, toda a minha família me apoiou incondicionalmente. O desafio da confeitaria é manter a qualidade. A luta é diária.

Claro que a pandemia foi o maior desafio até hoje. O que você pensa ao lembrar da sua decisão imediata de demitir todos os funcionários e fechar a confeitaria, logo nas primeiras semanas da pandemia?





A cada dia tenho mais convicção de que tomei a decisão mais difícil e mais acertada da minha vida. Depois disso, tanto eu como a minha equipe colhemos os melhores frutos dessa atitude.





Vocês voltaram aos poucos, abrindo para atender pedidos de clientes. Como você se adaptou a esse retorno? Como se viu no cenário da pandemia, desconhecido de todos?





Antes de mais nada, foi muito gratificante constatar o quanto a Confeitaria Mole Antonelliana fez falta na cidade. Procuramos nos adaptar ao cenário e às normas impostas pela prefeitura e trabalhamos de acordo com as demandas, até conseguirmos voltar a abrir todos os dias.





Você não tinha intenção de abrir uma filial da Mole. Como tomou a decisão de instalar uma unidade na Casa Fiat?





Amo tanto a minha primeira loja que sempre me bastei lá por muitos anos. A Mole Antonelliana é uma confeitaria de doces artesanais, sofisticados e frágeis. Tudo é feito diariamente com bases de cremes, chantilly… E controlar essa produção requer cuidados diários para manter a qualidade.



Por isso demorei a pensar em abrir uma filial. A abertura da nova unidade na Casa Fiat de Cultura é uma parceria estratégica, que valoriza a italianidade e fortalece a experiência que oferecemos às pessoas.