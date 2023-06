Cármen Lúcia, ministra do STF, participou do projeto Sempre um Papo

739

Afonso Borges, Cármen Lúcia, Rosiska Darcy de Oliveira e Carla Madeira na Livraria Jenipapo (foto: Arquivo pessoal )



Amiga pessoal da escritora Rosiska Darcy de Oliveira, Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), fez questão de acompanhar o encontro promovido pelo projeto Sempre um Papo que marcou o lançamento da edição dedicada à democracia da Revista Brasileira. A publicação é coordenada por Rosiska, integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL). A escritora Carla Madeira também participou do encontro de segunda-feira (5/6), realizado na Livraria Jenipapo, na Savassi.





PAUSA CAFFÈ

NO NIGHT MARKET ROOFTOP

Diretor artístico do Levante Jazz Festival, na Itália, Fabio Lepore fará única apresentação no próximo sábado (10/6), no Night Market Rooftop, no Estoril. No repertório, clássicos dos compositores italianos Enio Morricone, Armando Trovajoli, Canfora, D’Anzi, Lelio Luttazzi e Kramer. Lepore estará acompanhado por Pedro de Souza Cavalcanti (bateria), Felipe Possato Gianei (contrabaixo acústico) e Ricardo Luís Castellanos Araujo (teclados).

NA ASSEMBLEIA

HOMENAGEM À FILARMÔNICA

O maestro Fabio Mechetti e os músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais vão participar de encontro festivo em 19 de junho, quando os 15 anos da orquestra serão reverenciados pela Assembleia Legislativa, no Plenário Juscelino Kubitschek. O evento será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal da casa no YouTube.

VIVA SANTO ANTÔNIO!

NOITE SOLIDÁRIA

Denise Magalhães tem profunda simpatia por Santo Antônio. Para ela, a imagem do homem carregando uma criança significa carinho. O fato de ele ser o santo casamenteiro aumenta a simpatia da decoradora, reconhecida pelo talento em trabalhos realizados para casamentos e outras comemorações.





A admiração não é de hoje. Quando a Verde que te Quero Verde funcionava na Rua Maranhão, Denise organizou festas para o padroeiro do casamento, cuja renda era destinada ao Asilo Santo Antônio, que abriga 80 velhinhos em Caxambu. Foram mais de seis edições prestigiadas. Quando se mudou para Lourdes, o novo espaço era inviável para festas.





De casa nova e muito espaçosa no Belvedere, Denise retoma na próxima terça-feira, 13 de junho, a sua tradicional festa junina. Desta vez, a renda será destinada ao Recanto do Menor. Denise conta que a ideia de reativá-la veio por acaso, a partir do encontro com Tania Salvador e Maria Eugênia Couri, que buscavam um formato de evento para levantar fundos para a instituição. Denise achou que era hora de voltar com sua junina, agora na loja do Belvedere. Tânia e Maria Eugênia aprovaram a ideia, que ganhou o apoio do grupo Marias Bonitas. Se depender do entusiasmo de todas as pessoas envolvidas, a noite será mesmo abençoada por Santo Antônio.