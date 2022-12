Maestro Rodrigo Toffolo recebe aplausos no Palácio das Artes (foto: Rapha Garcia/Divulgação)

Foi emocionante a apresentação de “Auto da Compadecida, a ópera”, parceria de Tim Rescala com a Orquestra Ouro Preto e direção cênica de Chico Pelúcio, do Grupo Galpão.

Duas sessões lotadas no Palácio das Artes, no último fim de semana, encerraram a turnê, que já passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.



Tim Rescala e o maestro Rodrigo Toffolo (foto: Rapha Garcia/Divulgação) O elenco de "Auto da Compadecida, a ópera" pouco antes de entrar em cena no Palácio das Artes (foto: Rapha Garcia/Divulgação)





Tim Rescala acompanhou as apresentações na capital mineira. No sábado, ele foi homenageado pela Orquestra Ouro Preto com um almoço.

Depois do sucesso em SP, Rio e BH, com ingressos esgotados em todas as sessões, a Orquestra Ouro Preto e o Instituto Cultural Vale já sinalizaram que a ópera continuará circulando ao longo de 2023.





As gêmeas Mara e Marina Toffolo (foto: Rapha Garcia/Divulgação) O maestro Rodrigo Toffolo entre Joana Martins, Marize Mattos, Nihara Pereira e Luciana Vieira (foto: Rapha Garcia/Divulgação)

Além de novas apresentações nas três capitais, há previsão de agenda em cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

VERÃO

A VEZ DE ALULU

“Dourada de sol” é o nome da música de Alulu que já está disponível nas plataformas digitais. A cantora diz que a canção está ligada aos litorais carioca e baiano, por meio das batidas de Kainan do Jêje, percussionista de Caetano Veloso, e de Ícaro Silva, percussionista do BaianaSystem.

DIVERSIDADE

ESPAÇO PARA TODOS

Boa notícia em defesa da representatividade no mercado. Todas as iniciativas da Vivo no segmento de influência passarão a contar, obrigatoriamente, com ao menos 50% de representatividade preta. Ou seja, metade de todos os squads de creators – contratados para produção de conteúdo nos respectivos perfis ou nas redes proprietárias Vivo – será composta por pessoas negras.