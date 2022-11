Portadora de ceratocone é melhor atleta brasileira no Mundial de Skyrunning

Mirlene Picin se destacou entre mulheres e atletas masculinos (foto: SWCH/divulgação)



Mirlene Picin foi considerada a melhor atleta brasileira e das Américas no Mundial de Skyrunning 2022, realizado na cidade de Domodossola, na Itália. A esportista conquistou o 21º lugar na prova Kilometro Vertical, alcançando também o segundo melhor tempo entre os homens brasileiros.





Kilometro Vertical é a modalidade mais desafiadora da corrida de montanha, que exige, além de muito preparo, “visão de lince”.

A atleta de Mogi Mirim (SP), que é apoiada pela Mediphacos, empresa de Belo Horizonte de soluções para tratamento da visão, é portadora do ceratocone e passou a utilizar lentes de contato especiais, as esclerais. “Antes, utilizava óculos durante a prática do esporte, o que gerava um sério problema de fog (névoa) no frio e no calor”, explica Mirlene.

O ceratocone é uma doença progressiva da córnea, que se afina e tem sua curvatura aumentada de forma irregular, o que acarreta miopia e astigmatismo com irregularidade.

Laís Lazzarotti, aluna do Colégio Marista Dom Silvério, comemorou seus 15 anos em BH (foto: Acervo pessoal)

DEBUTANTE

FESTA PARA LAÍS

Os 15 anos de Laís Lazzarotti Franco Melo foram comemorados sexta-feira, no Autêntico Eventos. Estudante do Colégio Marista Dom Silvério, ela é filha de Cynthia Lazzarotti Rezende Franco e Nivton Fernandes Melo Júnior. Osvaldo Rezende Franco, América Lazzarotti Resende, Neci Carlos Diniz Melo e Nivton Fernandes Melo são os avós da debutante.

Em sua festa de 15 anos, Laís com a mãe, Cynthia Lazzarotti Rezende Franco, e a avó, América Lazzarotti Resende (foto: Vanessa Brandhuber/Divulgação)

GASTRONOMIA

DE BH A PORTUGAL

Rodrigo Ferraz não para de inovar no Fartura. Desta vez, o projeto realizará a Temporada Fartura, com intensas atividades gastronômicas concentradas em cerca de 20 dias por todo o país e até em Portugal. Em Belo Horizonte e Nova Lima, haverá jantares com chefs internacionais renomados, desta quarta-feira (9/11) a sexta-feira (11/11). Entre eles está Patrick Terrien, chef número um do Le Cordon Bleu, maior referência de escola de culinária do mundo.

Terrien construiu carreira de sucesso na França, Suíça e Japão, mas seu capítulo profissional mais marcante foi desenvolvido em 24 anos de dedicação à rede Le Cordon Bleu, como diretor e chef responsável por todas as unidades. Ele preparou menu especial para quarta-feira (9/11). Os jantares têm lugares limitados, mas no sábado (12/11) e no domingo (13/11), o evento será aberto ao público e gratuito, no entorno da Casa Fartura de Gastronomia, no Bairro de Lourdes.

SOLIDARIEDADE

EXEMPLO DA SALA DE AULA

Como parte da disciplina cozinha contemporânea, alunos do curso de gastronomia da Estácio Belo Horizonte estão aprendendo a preparar menus com a vertente do slow food e o reaproveitamento dos alimentos, seguindo todos os procedimentos de segurança alimentar. Em uma única aula, a turma produziu 80 marmitas que foram distribuídas na área hospitalar, no viaduto Santa Tereza e na Praça da Estação. A ação, idealizada pela coordenadora do curso, Larissa Souza, se repetirá nesta quarta-feira (9/11), às 21h, e na sexta (11/11), às 11h, nos mesmos locais.