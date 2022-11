O Movimento Negro no Picadeiro é uma das atrações do FIT

(foto: Cassandra Mello/Divulgação )









A criação do espetáculo ocorreu em 2019, num processo que durou dois meses. E, desde então, são 20 horas mensais, totalizando 240 horas por ano de ensaio. A direção é de Ricardo Rodrigues.







Alice Guillón, reitora e presidente executiva da Skema Business School; José Arthur Filho, presidente do TJMG; Gabriel Di Blasi, advogado; Geneviéve Poulingue, reitora da Skema Business School no Brasil; e Edgar Jacobs, coordenador do curso de direito (foto: Gabriela Soutto Mayor/ Divulgação)





DIREITO

PARA TODOS

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, José Arthur Filho, participou da solenidade de lançamento do novo curso de direito da Skema Business School. A reitora presidente da instituição na França, Alice Guillón, veio para Belo Horizonte exclusivamente para o lançamento do curso de direito.





“A criação das primeiras faculdades de direito no Brasil representou um marco histórico. Naquela época, apenas filhos de famílias muito ricas podiam estudar direito. Hoje, somos uma sociedade diversa e é com enorme alegria que testemunhamos a abertura de um novo curso, que já começa com o objetivo de inovar. Belo Horizonte tem dezenas de startups e o curso da Skema trará muitos benefícios para o direito no estado”, disse o desembargador durante seu discurso.





PETIT COMITÊ

DIRETO COM O PRODUTOR

De hoje até o Natal, são pouco mais de 50 dias. É hora de ficar atento às feiras e encontros com produtores. Nesta sexta (4/11) e sábado, das 11h às 21h, na loja Dominox, no Carmo, encontro com arte e design é uma opção não só para as festas de fim de ano como para o dia a dia. Participam da feira:@casamoonbr, @happyfudge, @thalitaestilo, @conceitolobb, @essenza_velas, @seuvinhobh, @jubrasilespaco, @estoria.de, @pimestilo, @jabobypaulamaia, @perfettosaboaria, @gissabicalhobrand, @lianaleaodesign, @__tatianaqueiroz, @usenologo, @o161brand, @mfcollection_, @basique_oficgial, @mariaantoniacalmon, @ottocasa, Bymariabicalho, @valeriajanuzzibh, @bbonita.home e @oficial.amelia





PINTURA ABSTRATA

O ARTISTA E A OBRA

O artista plástico italiano Umberto Nigi se encontra com o público no bate-papo Conhecendo Cor e Forma, no CCBB-BH. Numa conversa descontraída, mediada pelo curador Theobaldo Júnior, o pintor, que já viveu e expôs em mais de 30 países e escolheu Belo Horizonte para morar, irá abordar aspectos e características da pintura abstrata dentro da história da arte, além de sua trajetória artística.



O bate-papo ocorrerá no próximo dia 10, às 19h30, no Teatro 1 do CCBB-BH. O público terá a oportunidade de conhecer a exposição de Umberto Nigi, “Cor e forma: A poesia do equilíbrio”, com mais de 90 obras do pintor – entre telas e esculturas, em cartaz somente até 14/11, no Centro Cultural Banco do Brasil. Os ingressos para o bate-papo e para a exposição podem ser retirados pelo site ou na bilheteria do CCBB-BH.