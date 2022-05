Carla Madeira, uma das escritoras mais lidas no Brasil, vai abordar o tema 'O poder da palavra na literatura', na Bienal Mineira do Livro (foto: Cristina Cortez/DivulgaÇÃO)

BIENAL DIVERSIDADE LITERÁRIA





A Academia Mineira de Letras (AML) participa da Bienal Mineira do Livro, de 13 a 22 de maio, no BH Shopping, apresentando a diversidade de escritores brasileiros em gerações, trajetórias e estilos, com programação de palestras e rodas de conversas. Carla Madeira, uma das escritoras mais lidas no Brasil, por exemplo, vai abordar o tema ‘O poder da palavra na literatura’, e Nana Pauvolih, cujos livros são bem-aceitos no mercado, vai falar sobre ‘A força da literatura’. O presidente da AML, Rogério Faria Tavares, afirma que é muito importante contribuir para o sucesso de iniciativas como a Bienal por divulgarem e popularizarem a literatura e a leitura. “O processo deve fazer parte do cotidiano geral. O ideal é que todos possam conviver com os livros no dia a dia, em casa, no trabalho e no ônibus”, avalia. “O Brasil tem uma gama muito rica e variada de escritoras e escritores que precisam de foco, sem elitismo e sem discriminação. A iniciativa é um momento de festa, de alegria, da celebração da cultura do livro, momento de confraternização. É crucial para a cidade, pois movimenta e dinamiza a economia”, observa.





À MESA

JANTAR ÀS ESCURAS





Daniela Kohn, artista que se dedica a experimentos gastronômicos, comanda quinta-feira (5/5), às 19h30, no Memorial Vale, o Jantar às Escuras. O evento integra o projeto Sensações Memoráveis, com curadoria de Marco Paulo Rolla, reunindo pessoas ao redor da mesa para ressignificar a cultura alimentar. A realização é do Memorial Vale, dentro da programação da Semana de Museus. O encontro tem vagas limitadas, com inscrições pelo telefone (31) 3343-7317.



JEQUITINHONHA

MOSTRA EM SÃO PAULO





Pintor e escultor do Vale do Jequitinhonha, Leandro Júnior de Sousa inaugura nesta terça-feira (3/5), no Museu de Arte Sacra de São Paulo, a mostra “Viúvas com maridos vivos” – situação comum na região de mulheres que se veem sozinhas (com o roçado, os filhos e todas as obrigações do lar) enquanto os maridos viajam em busca de trabalho na colheita do café ou da cana-de-açúcar, chegando a passar meses ou anos longe de casa.





Leandro, ele também filho de uma "viúva", retratou 12 delas, sempre de costas e carregando utilitários na cabeça: lata de querosene, balaio, gamela, trouxa, saco, botija, lenha, bateia, pote de barro, bacia, leiteira. A curadoria é de Simon Watson.

Cléo e o marido, Leandro D'Lucca, no carnaval temporão carioca (foto: Agência Fred Pontes/divulgação)

SAPUCAÍ

O RETORNO EM 2023





A Gig Produções, organizadora de eventos badalados em BH, entre eles a festa Raro, fez sua estreia na Sapucaí como uma das sócias do Camarote Fábula, que reuniu personalidades nos quatro dias de festa na avenida.