Tribunal de Justiça Militar recebe livros em sua biblioteca

Luciana e o ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar Fernando Armando Ribeiro, o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, e o vice-presidente da AML, Caio Boschi (foto: Arnaldo Athayde e Júlio César Alves da Silva/Divulgação)





Em cerimônia realizada em sua sede, no Bairro de Lourdes, o Tribunal de Justiça Militar incorporou 50 livros de literatura brasileira à sua biblioteca, que é aberta ao público e funciona das 8h às 18h. Os títulos foram selecionados pela Academia Mineira de Letras (AML), por meio da comissão formada pelos acadêmicos Humberto Werneck, Jacyntho Lins Brandão, Maria Esther Maciel, Silviano Santiago, Wander Melo Miranda e Rogério Faria Tavares.





Entre os autores cujas obras estão à disposição dos leitores, há muitos mineiros: Adriane Garcia, Ana Cecília Carvalho, Ana Elisa Ribeiro, Ana Martins Marques, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Edimilson de Almeida Pereira, Henriqueta Lisboa, Lúcio Cardoso, Luís Giffoni, Paulo Mendes Campos, Pedro Nava e Ricardo Aleixo.





OMR

VIVA A MÚSICA BRASILEIRA





De volta aos palcos, a Orquestra Mineira de Rock (OMR) comemora o reencontro com o público em show muito especial, em 30 de abril, no Palácio das Artes. “Brasil” traz um panorama da música feita em nosso país, com arranjos originais e inusitados – característica do grupo. “É um show especial para nós, talvez o mais desafiador até agora. Nos tirou da zona de conforto do rock e nos fez mergulhar no universo da música popular brasileira, que é extremamente amplo, diverso e complexo”, diz Khadhu Capanema.





O set list traz de Villa-Lobos a Skank, passando por Raul Seixas, Clube da Esquina, Chico Buarque, Elis Regina, Cássia Eller, Novos Baianos, Gilberto Gil, Tim Maia e Chico Science, além, claro, de músicas autorais de Cartoon, Cálix e Somba, bandas dos integrantes da orquestra. Todos os arranjos foram feitos por Khadhu Capanema, Renato Savassi, Khykho Garcia, Avelar Jr, Léo Dias e Guilherme Castro.





ISOLAMENTO

REFLEXO NA ARTE





Resultado dos primeiros meses de isolamento social da artista Olívia Viana, a mostra “À superfície, em silêncio”, que reúne 12 trabalhos, pode ser visitada na Piccola Galleria, da Casa Fiat de Cultura. Nas telas, corpos enormes de baleias, em contato com seres humanos, representam situações de surpresa, estranhamento e inutilidade. A artista, que também é psicanalista, fez pesquisas sobre o termo “baleia encalhada” em sites de busca. Depois de ler as notícias, salvou apenas as fotografias, sem qualquer informação adicional. A partir daí, escolheu as imagens para pintá-las, orientando-se pela estranheza das cenas e possibilidades de composição.





Nesta quinta (14/4), às 19h, a artista fará visita virtual à exposição, com tradução simultânea em libras. Na mediação realizada pela equipe do programa educativo serão abordados diferentes aspectos das obras, como as técnicas utilizadas e as temáticas. A inscrição gratuita pode ser feita pela plataforma Sympla. A exposição pode ser visitada presencialmente até domingo (24/4). O espaço fica na Praça da Liberdade, 10, Funcionários.





Moisés Navarro prepara o segundo disco de sua carreira (foto: Reprodução)



GIL

RELEITURAS





O designer Denilson Cardoso, o fotógrafo Ricardo Ricco e o artista plástico Ricardo Homen formam o trio responsável pela capa do segundo EP de Moisés Navarro, previsto para chegar em maio às plataformas digitais. Ele traz quatro releituras de canções do repertório de Gilberto Gil, ainda não divulgadas. “Aquele abraço, Gilberto Gil – Vol. II” tem direção musical e arranjos do maestro Jaime Alem. Concepção e direção artística são de Pedrinho Alves Madeira. Lançamento pelo selo Alves Madeira.