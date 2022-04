Haroldo Bontempo e Mari Cavanellas lançam single nesta terça-feira (12/4)

Haroldo Bontempo e Mari Cavanellas, jovens talentos da música mineira (foto: Rafa Chernicharo/divulgação)

Haroldo Bontempo marcou para terça-feira (12/4) o lançamento de "Brasil, 17h", segunda faixa de seu CD, que ainda não tem data para chegar a público. O músico divide o single com a cantora Mariana Cavanellas. O lançamento é assinadopelo selo yb music, com clipe de Rollinos. Haroldo é conhecido pelo trabalho com a banda Mineiros da Lua, enquanto Mariana passoupelos grupos Rosa Neon e Lamparina.





“Gosto de associar a letra dessa música às letras do Chico Buarque, pela sutileza entre o que é pessoal e o que é social. 'Roda viva', 'Cálice' e outras do Chico têm um tom tão pessoal, como se descrevessem sentimentos, porém são críticas sociais. É isso que eu quis trazer para 'Brasil, 17h'. A música é política, porém procurei quis colocar isso de uma forma sutil, sentimental, pessoal. Certa vez, um amigo me disse que quanto mais pessoal uma coisa é, mais universal ela se torna. Espero que quem ouça identifique o sentimento, pois sei que muitas pessoas sentem algo parecido”, diz Haroldo.





A produção da faixa é assinada por Leonardo Marques (Maglore, Young Lights), realizada na Ilha do Corvo, bem como percussões, gravação, mixagem e masterização do single. Nessa canção, Haroldo recebe Estevan Barbosa (bateria), Ingrid Máximo (baixo acústico) e Lucca Noacco (piano e teclado).





Rejane de Paula, do conselho da BrazilFoundation, e Monica de Roure, vice-presidente (foto: Francisco Dumont/divulgação)





BRAZILFOUNDATION

GALA NA CASA TUA





Dois anos depois de sua mais recente edição em Belo Horizonte, o Gala promovido pela BrazilFoundation (BF) volta à capital mineira em 10 de agosto, na Casa Tua. O anúncio foi feito durante café da manhã, no Fasano, pela presidente da organização, Rebecca Tavares, que veio de Nova York. O encontro contou também com Monica de Roure, vice-presidente, e Rejane de Paula, conselheira da organização. Denise Magalhães, Massimo Battaglini, Cristina Rocha e Virgínia Bartolomeo são apoiadores do evento.





Apesar da paralisação provocada pela pandemia, a BF se manteve na ativa. A fundação criou o Fundo Luz Alliance com Gisele Bündchen. Já a campanha Juntos contra a COVID-19 arrecadou cerca de R$ 14 milhões e apoiou 85 organizações em 17 estados brasileiros, incluindo a Força do Bem, de Julia Guimarães Paes, e a Marmitada, de Massimo Battaglini.





Em 22 anos de atuação, a Brazil Foundation apoiou 106 organizações mineiras. Agora retoma os eventos no estado logo depois da doação histórica de Mackenzie Scott. A organização recebeu U$ 5 milhões da filantropa e ex-esposa de Jeff Besos, da Amazon.

Rebecca Tavares, presidente e CEO da BrazilFoundation (foto: Francisco Dumont/divulgação)