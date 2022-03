A vida de Freud, o pai da psicanálise, ganha o palco do Teatro Cidade

Peça com Grupo Baal de Teatro conta os últimos dias de Freud (foto: ELI PENHA/DIVULGAÇÃO)

O espetáculo "O diário de Freud", do Grupo Baal de Teatro, de Divinópolis, fará duas sessões da peça, em 19 e 20 de março, no Teatro da Cidade. A montagem, resultado de uma pesquisa de dois anos sobre o pai da psicanálise, tem direção de Valério Peguini, que trabalhou por sete anos com José Celso Martinez Corrêa em espetáculos antológicos, como "Os sertões", "Bacantes" e "Cacilda". De volta a Minas, Peguini diz que herdou de Martinez a obsessão pelo teatro, pensado meticulosamente em cada detalhe. "O diário" conta os últimos dias de Freud abordando aspectos de sua vida e obra. No elenco, Valério Peguini e Heitor Júnior.





JUNINA

A FESTA NO PIC





A venda de ingressos, por exemplo, será limitada a 70% da capacidade do clube, ou seja, mais ou menos 4.900 pessoas. Na entrada, os ingressos deverão ser apresentados junto com a carteira de vacinação com, no mínimo, duas doses. Com o "não carnaval" marcado por polêmicas como a invasão de blocos clandestinos pela cidade, a hora é de pensar nas festas juninas. O PIC começa hoje a venda dos ingressos para o arraial mais tradicional de Belo Horizonte. Marcado para 4 de julho, a festança mantém suas características básicas, como open bar e open food, um grande show, que este ano será de Luan Santana, mas de olho nas exigências no controle ao coronavírus.A venda de ingressos, por exemplo, será limitada a 70% da capacidade do clube, ou seja, mais ou menos 4.900 pessoas. Na entrada, os ingressos deverão ser apresentados junto com a carteira de vacinação com, no mínimo, duas doses.





FEIJOADA

SEXTA NO A.C





O Automóvel Clube também está de volta à agenda social. O primeiro passo, a abertura do restaurante, foi aprovado tanto pelos frequentadores, que voltam a se reencontrar, quanto por quem procura um ambiente agradável para o almoço das sextas-feiras.





O QUE VEM POR AÍ

NO TEATRO





A alegria da semana é poder informar que a agenda cultural começa a se movimentar. Dias 17 e 19 de março, no Teatro do Minas Tênis, a peça “Love, love, love”, estrelada por Débora Falabella. Em julho, a nova versão de “O mistério de Irma Vap”, com Luis Miranda e Mateus Solano, no Sesc Palladium.



E, em agosto, “Bárbara”, com Marisa Orth, no Sesiminas. O repertório faz parte do projeto Teatro em Movimento, de Tatyana Rubim. Ainda este mês, a Polo Produtora traz “A cor púrpura”, no Sesc Palladium, de 25 a 27. Devagarinho, as coisas vão voltando ao lugar.





MANDARIM

DE OLHO NO MERCADO





O mandarim, quem diria, nunca esteve tão perto de nós. Parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Confucius Institute Headquarters e a Huazhong University of Science and Technology (HUST), da China, o Instituto Confúcio da UFMG está com matrículas abertas para o curso da língua mais falada no mundo, considerando apenas o número de falantes nativos.





• • •





O interesse em aprender mandarim cresce principalmente no mercado econômico, já que muitas empresas de exportação e importação precisam de profissionais com domínio da língua para facilitar negócios com a China, que ocupa papel importante na economia mundial. E, claro, o interesse por cultura milenar também desperta o interesse pelo estudo. o IC-UFMG é dirigido pelos professores Leandro Rodrigues Alves Diniz, da Faculdade de Letras da UFMG, e Liu Yi, da Escola de Línguas da HUST, e os cursos acessíveis são abertos para a comunidade interna e externa da Federal de Minas. Informações complementares podem ser acessadas na página do instituto na internet.